Rusya'nın Hazar Denizi Filosu'ndan 15 Gemi Karadeniz'e Ulaştı

Rusya menşeli RIA Novosti Cumartesi günü Rusya'nın Hazar Filosundan 15 küçük geminin tatbikat kapsamında Karadeniz'e transferlerini tamamladığını bildirdi.

Söz konusu 15 gemi topçu gemiler ve amfibi taşıtlardan oluşuyor.

Şimdiye kadar Rusya Hazar Filosundan 15 ve Baltık Filosundan 4 gemiyi Karadeniz'e aktarmış bulunuyor. Rusya, böylece Karadeniz'de 50 savaş gemisini hazırda bekletmeye başlamış durumda.

Öte yandan İngiltere menşeli Sunday Times bugün yaptığı haberinde İngiltere Donanması'ndan bir fırkateyn bir de destroyerin Mayıs ayında Karadeniz'e "Ukrayna ve NATO'yla dayanışma" amacıyla giriş yapacağını duyurdu.

Vira Haber