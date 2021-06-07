Arçelik 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü, Tüketicilerine Doğa Dostu TURMEPA Ürünleri Hediye Ederek Kutlayacak

Sürdürülebilir Yaşam Sorumluluğu bilinciyle 2021 yılından itibaren tüm bayi, servis ve mağazalarında TURMEPA Çevre Dostu Temizlik ürünleri kullanan ve satışına destek veren ARÇELİK, biyolojik parçalanabilirliği yüksek ürünlerle bir kampanya duyuracak.

Vegan sertifikalı TURMEPA temizlik ürünleri fosfat, formaldehit, paraben ve klor içermiyor. Doğaya dost temizlik seçeneği sunan TURMEPA ürünleri bitkisel içerikli hammaddeler kullanılarak üretiliyor. ARÇELİK, 5 Haziran Dünya Çevre Günü TURMEPA ürünleri kampanyası ile doğaya dost temizlik imkanı sunuyor.

DENİZLER YAŞASIN DİYE

ARÇELİK’in başlattığı kampanya kapsamında TURMEPA ürünlerinin satışından elde edilecek gelir, DenizTemiz Derneği/ TURMEPA’nın denizleri ve tüm su varlıklarını korumak için yürüttüğü 30 ayrı projede kullanılacak. 27 yıldır deniz ve su kaynaklarının korunması için mücadele eden TURMEPA, 8 milyon 530 bin öğrenciye çevre dersleri vererek denizleri sevdirdi. 20 bin 500 eğitimci yetiştirdi. 9 bini aşkın gönüllüye ulaştı. Atık alım tekneleriyle 40 milyon litreyi aşkın sıvı atığın, 3 milyon kilogram katı atığın denizlere karışmasını önledi. ARÇELİK ürünleriyle birlikte TURMEPA Çevre Dostu Temizlik Ürünlerini tercih eden kullanıcılar doğaya dost temizlik yaparken denizleri koruma projelerine de destek vermiş olacak.

Vira Haber