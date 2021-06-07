Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 21 Maddelik Müsilaj Eylem Planını Açıkladı

Marmara Belediyeler Birliği müsilaj sorununu görüşmek için toplantı düzenledi. Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Toplantısı'na Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da katıldı.

Kocaeli'de düzenlenen toplantı sonrası Bakan Kurum, bu kapsamda hazırlanan 21 başlıklı, 'Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı'nı açıkladı.

21 MADDELİK MÜSİLAJ EYLEM PLANI

Bakan Kurum, 21 başlık halindeki çalışmayı da şu şekilde anlattı:

"İlk olarak bir koordinasyon kurulu kuracağız. Önümüzdeki hafta tamamlayacağız.

İkincisi de 3 ay içinde 'stratejik planı' açıklayacağız.

Üçüncü olarak da Marmara Denizi'nin tamamını koruma altına almış olacağız.

Dördüncü olarak 7/24 esasında müsilajın tamamen temizlenmesi için acil bir çalışma başlatacağız.

5'inci olarak arıtma tesislerini ileri biyolojik arıtma sistemine dönüştüreceğiz.

6'ncı eylemimiz, Marmara Denizi'ne deşarj sistemini düzenleyeceğiz.

7'nci eylemimiz, arıtılan suların geri kazanımına yönelik çalışmalar olacak.

8'inci eylemimiz, ileri arıtma sistemine geçmek için adımlar atacağız. Bu konuda gerekli denetimleri yapacağız.

9'uncu eylemimiz, denizde atık su boşaltan gemilerle ilgili olacak. Şu anda da zaten bu şekilde suları tahliye edemiyorlar.

Gemiler boğaz girişinde atık su gemilerine atık sularını tahliye edebilecekler. Bu 10'uncu eylemimiz.

11'inci eylemimiz, tersaneler için olacak. Temiz üretim teknikleri yaygınlaştırılacak. Daha çevreci tekniklerin kullanılmasını sağlayacağız.

12'inci eylemimiz, 150 olan izleme istasyonlarını 191'e çıkaracağız. Marmara Denizi'nin dijital ikizini de çıkarıp anlık değişimlere müdahale edeceğiz.

13'üncü eylemimiz, kıyıları kapsayacak şekilde olacak ve bölgesel atık yönetimi ile deniz çöpleri eylem planını uygulamaya koyacağız.

14'üncü eylemimiz, basınçlı sulama ile ilgili olacak. Bu sistemleri yaygınlaştıracağız. Dereler vasıtasıyla kirliliklerin Marmara Denizi'ne ulaşmasını engelleyeceğiz.

15'inci eylemimiz, ile de Marmara Denizi ile alakalı havzalarda tampon bölgeler oluşturup kirliliğin denize ulaşmasını engelleyeceğiz.

16'ncı eylemimiz, peynir altı suyu ve zeytin suyuna ilişkin atıklarla ilgili adımlar gerekli düzenlemeler olacak.

17'nci eylemimiz ile de fosfor ve aktif madde içeren temizlik maddelerinin kullanımını aşamalı olarak azaltacağız ve organik ürünleri teşvik edeceğiz.

18'inci eylemimiz, denizdeki tüm hayalet ağlar Tarım ve Orman Bakanlığı'nca bir yıl içinde temizlenecek.

19'uncu eylemimiz ile de balıkçılıkla ilgili faaliyetler eko sistem bağlamında yapılacak ve koruma alanları genişletilecek.

20'nci eylemimiz, zarar gören balıkçılarımıza da ekonomik destek verilmesiyle ilgili olacak.

21'inci eylemimiz de kirlilikle mücadele kapsamında bilinçlendirmeyi sağlamak için bir süreç başlatacağız. Kamuoyunu bilgilendirerek bir platform kuracağız."

Vira Haber