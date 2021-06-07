Bakan Akar Açıkladı: Türk Deniz Kuvvetleri Yılda 200 Bin Saat Seyir Yapmak Suretiyle Bütün Zamanların Rekorunu Kırdı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile takip ettiği seçkin gözlemci gününün ardından Denizkurdu 2021 Tatbikatı tamamlandı.

Tatbikat sonrasında Güney Görev Grup Komutanlığını ziyaret eden Akar, burada değerlendirme toplantısına katıldı.

Toplantının ardından Türk Yüksek Hazırlık Seviyeli Deniz Görev Kuvveti (TURMARFOR) Komutanlığına ziyarette bulunan Akar ve TSK komuta kademesi, akşam yemeğinde personelle bir araya geldi.

Akar, buradaki konuşmasında ülkenin ve bölgenin risk, tehdit ve tehlikelerin arttığı bir dönemden geçtiğini belirtti.

TSK’nın yoğun bir dönemden geçtiğini dile getiren Akar, “Türk Silahlı Kuvvetleri, egemenliğimiz ve bağımsızlığımız başta olmak üzere hudutlarımızın, halkımızın, personelimizin güvenliği, asil milletimizin hak, alaka ve menfaatini korumak ve kollamak için yapılması gereken ne varsa büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla karada, denizde, havada kendisine verilen bütün görevleri en iyi şekilde yerine getirebilmek için 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bunu da sonuna kadar sürdüreceğimizden kimsenin şüphesi olmasın.” diye konuştu.

"BÜTÜN ZAMANLARI REKORU KIRILDI"

Doğu Akdeniz ve Ege'de hak, alaka ve menfaatlerin kararlılıkla korunmasında TSK'nın önemli unsurlarından Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yerine getirdiği başarılı görevleri anımsatan Akar, "Türk Deniz Kuvvetleri, 200 bin saat/yıl seyir yapmak suretiyle bütün zamanların rekorunu kırdı. Türk Silahlı Kuvvetleri, sizlerin kahramanlığı, fedakarlığı sayesinde her geçen gün gücüne güç katmaktadır." ifadelerini kullandı.

Sağlanan başarı dolayısıyla Deniz Kuvvetleri personelini tebrik eden Akar, "Şanlı Silahlı Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri tarihimize yeni bir sayfa yazdınız, yeni bir sayfa ilave ettiniz." dedi.

Akar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin uluslararası alanda bir özne haline geldiğini vurgulayarak, her geçen gün ilgi ve etki alanlarının genişlediğini, bunun da sorumluluklarını artırdığını ifade etti.

Vira Haber