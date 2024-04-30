Ares Logıstıcs, 50 Adetlik Iveco S-Way Siparişinin 11 Adetini Teslim Aldı

Şirketin Kurucu Ortaklarından Engin Kırcı “Yeni çekicilerimizle taşıma hacmimizi artırarak müşterilerimize daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmayı hedefliyoruz.’’ dedi.

Fransa, İspanya, Portekiz, Romanya ve Kuzey Afrika başta olmak üzere geniş bir coğrafyada uluslararası lojistik hizmetler sunan Ares Logistics, 50 adet IVECO S-WAY siparişinin 11 adetini teslim aldı. Yapılan teslim töreninde IVECO Group Ağır Vasıta Satış Geliştirme Müdürü Tayfun Fıçıcı, Ares Logistics’in Kurucu Ortakları İdris Hanoğlu ve Engin Kırcı ile GENPAR Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı İlhan Ayaz, GENPAR Otomotiv Ağır Vasıta Satış Müdürü Oğuzcan Suvatlar bulundu.

Sektörde müşteri ihtiyaçlarına uygun lojistik çözümler sunan Ares Logistics de filosuna katacağı yeni araçlar için global taşımacılık alanında öne çıkan hafif, orta ve ağır ticari araç üreticisi IVECO’nun S-WAY çekicilerini tercih etti.

Yakıt Tasarrufu ve Sürüş Performansı S-Way Çekicileri Tercih Edilir Kılıyor

İstanbul’da bulunan merkez ofisinin dışında İzmir, Bükreş ve Sete ofislerinden de hizmet sağlayan Ares Logistics, 50 adetlik IVECO AS440S53T/P FULL özellikteki S-WAY’ler ile operasyonel yetkinliğini güçlendirdi. Satın alımlar ile ilgili yorum yapan şirketin Kurucu Ortaklarından Engin Kırcı, “Yeni çekicilerimizle taşıma hacmimizi artırarak müşterilerimize daha hızlı ve kaliteli hizmet sunmayı hedefliyoruz.’’ dedi.

Kuzey Afrika’dan Azerbaycan’a kadar uzanan hatta yoğun taşımalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Kırcı, IVECO S-Way çekicileri, yakıt tasarrufu, kabin konforu ve sürüş performansı özelliklerinden dolayı tercih ettiklerini belirtti.

Vira Haber