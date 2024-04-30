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Kaçak Avlanan Balıkçılara Ceza

Kaçak Avlanan Balıkçılara Ceza

Tunceli’de, Su Ürünleri Kanununa muhalefet eden 4 kişiye 35 bin 627 lira para cezası kesildi.

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Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından deniz ve iç sularda bulunan ürünlerin korunup geliştirmesi, yasa dışı ve su ürünleri avcılığına yönelik 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 4 kişiye para cezası uygulandı. Yapılan açıklamada, ''İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince iç sular, toplu tüketim yerleri, balıkçı tekneleri denetlendi. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa muhalefet eden 4 kişiye 35 bin 672 lira para cezası uygulandı” denildi.
Açıklamada denetimlere aralıksız devam edileceği kaydedildi.

Vira Haber 

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