Kaçak Avlanan Balıkçılara Ceza

Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından deniz ve iç sularda bulunan ürünlerin korunup geliştirmesi, yasa dışı ve su ürünleri avcılığına yönelik 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılan denetimlerde 4 kişiye para cezası uygulandı. Yapılan açıklamada, ''İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerince iç sular, toplu tüketim yerleri, balıkçı tekneleri denetlendi. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa muhalefet eden 4 kişiye 35 bin 672 lira para cezası uygulandı” denildi.

Açıklamada denetimlere aralıksız devam edileceği kaydedildi.

Vira Haber