Ares Logistics Filo Yatırımına Devam Ediyor!

Türkiye ile Avrupa, Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri arasında entegre lojistik hizmetler sunan Ares Logistics, Mercedes-Benz’in İstanbul Yetkili Satıcısı Mengerler’den 20 adet Actros çekici satın aldı.

Yaptıkları çekici yatırımı hakkında bilgi veren Ares Logistics Kurucu Ortağı Engin Kırcı, artan iş hacimleri karşısında yatırımlarını sürdürdüklerini, filolarını yenilediklerini ve güçlendiklerini söyledi. Araç yatırımlarına devam edeceklerini vurgulayan Kırcı, kısa süre içinde yeni bir ekipman yatırımı gerçekleştireceklerine de dikkati çekti.

Kırcı, “Yollardaki gücümüz olan sürücü arkadaşlarımız ve çözüm ortaklarımız için en iyileri tercih ediyoruz.” dedi. Yeni araçlarla ihracat ve ithalat seferlerini daha da artıracaklarının altını çizen Kırcı, yatırım görüşmelerindeki ilgileri için Mengerler İstanbul Kamyon Satış Müdürü Cihan Ekinci ve Satış Danışmanı Murat Soner Peker’e teşekkürlerini dile getirdi.

Mengerler İstanbul’un Lojistiğe Desteği Sürecek

Teslimata ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cihan Ekinci ise Mercedes Actros’un lojistik sektörü için mükemmel bir tercih olduğunu anlattı. Ares Logistics’in gerçekleştirdiği yatırımların karşılığını en iyi şekilde alacağına inandıklarını belirten Ekinci, lojistik sektörünün güçlenmesi adına tüm paydaşlara fırsatlar sunmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

Vira Haber