TÜRKKAPDER Güven Tazeleyecek

TÜRKKAPDER Yönetim Kurulu'nun mesajı şöyle:

“Denizcilerin sesi daha da gür çıkacak”

“36. Dönem Yönetim Kurulu olarak yenilediğimiz ve gençleştirdiğimiz kadromuzla 37. Dönem seçimlerinde de Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği yönetimine yeniden adayız. Ekibimizde yer alan asil ve yedek üyelerimizin tamamı; “FAAL OLARAK DENİZDE, GEMİLERDE ÇALIŞARAK MESLEKLERİNİ” icra ediyor. Ekibimizde yer alan hiçbir arkadaşımızın “TİCARİ FAALiYETİ” bulunmamaktadır. TÜRKKAPDER Yönetim Kurulu olarak hala meslek içerisinde aktif olarak Gemi Kaptanıyız. Dolayısıyla Türk Uzakyol Gemi Kaptanları’nın sorunlarına ilk elden şahitlik ediyoruz. Mesleğin içinde, mesleğimiz ve Türk denizciliği için ve uluslararası alanda da başarılarımızı duyurmak için çalışıyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün de ve gelecekte de derneğimizin ve üyelerimizin menfaatleri için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni ekibimiz ile birlikte değerli meslektaşlarımız ve camiamızın daha da ilerlemesi için yönetime tekrar adayız.

TÜRKKAPDER Yönetim Kurulu olarak, görev ve sorumluluklarımızın bilinciyle önceki dönem çalışmalarımızı daha da ileriye götürerek Türk Uzakyol Gemi Kaptanları’nın sesi olmaya devam edeceğiz. Biz Türk denizciliğinin adının dünyada daha da fazla duyulması için koşuyoruz. Türk Uzakyol Gemi Kaptanları’nın dünyadaki temsilcisi TÜRKKAPDER Yönetim Kurulu, bu yeni dönemde de dünya denizciliğine Türk Uzakyol Gemi Kaptanları’nın adını altın harflerle yazdırmak için çalışmaya devam edecek.

Bu yeni dönemde sloganımız: ‘Açık Denizlere Tam Yol İleri.’

Niteliği, niceliği, kabiliyetleri, vizyon ve temsil yetenekleriyle öne çıkan, genç, dinamik ve dijitalde uzman kadromuzla yeni dönemde de yeni projeler hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bu projelerden ilki TÜRKKAPDER Yönetim Kurulu olarak biz, hizmetimizi sizin verdiğiniz güvenle sürdürmeye talibiz. Daha önce hayata geçirdiğimiz projelerimiz, gelecek dönemde de hayata geçirmeyi hedeflediğimiz projelerin teminatıdır.

TÜRKKAPDER Yönetim Kurulu’nun adayları şöyle:

Kaptan Arif BOSTAN

-1969 yılında Trabzon’da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde tamamladı.

-1992 yılında İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Güverte Bölümü’nden mezun oldu.

-1992-2004 yılları arasında DB Deniz Nakliyat, Aksay ve Dünya Denizcilik’te güverte zabitliği ve gemi kaptanlığı yaptı.

-2004-2007 yılları arasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nde GTO olarak görev aldı.

-2008 yılından itibaren GİSAŞ Kılavuzluk teşkilatında kılavuz kaptan olarak görevine devam ediyor.

Kaptan Zafer AKBULUT

-1974 Yılında Sivas/Suşehri ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul Kadıköy Arifpaşa İlkokulu ve Mehmet Beyazıd Lisesi’nde tamamladı.

-1998 yılında İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Güverte Bölümü’nden mezun oldu.

-Yardımcı, Cetragpa ve Clipper Denizcilik'te Güverte Zabitliği ve gemi kaptanlığı yaptı.

-2007-2010 yılları arasında tersane müdürlüğü yaptı.

-2011-2017 arasında İDO’da kaptanlık yaptıktan sonra 2017’den itibaren Kılavuz Kaptanlık olarak Derince limanında görevine devam etmektedir.

-2009 yılından itibaren Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yapmaktadır. Son 4 yıldır da aynı dernekte Genel Sekreter olarak görev yapmaktadır.

Kaptan Behçet ÇELEBİ

-1971 yılında Muş’un Bulanık ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İstanbul’da Maltepe’de tamamladı.

-1993 yılında İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Güverte Bölümü’nden mezun oldu.

-1993-2004 yılları arasında kadar Dünya, Densan, Genel ve Denak Denizcilik’te zabitlik ve kaptanlık görevlerinde bulundu.

-2004-2008 yılları arasında Denak Denizcilik’te İK (insan kaynakları) Müdürlüğü görevini yürüttü.

-2008 yılı Mayıs ayına kadar İDO Deniz Otobüsleri A.Ş.’de çalıştı.

-2008 Mayıs ayından beri Kocaeli Körfez’de, staj sonrası kılavuz kaptan olarak Dekaş'ta çalışıyor.

-2019’da ikinci üniversiteden; Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi işletme Bölümü’nden mezun oldu.

Kaptan Nildeniz Sütçü ŞEN

-1981 yılında Bandırma’da doğdu, ilkokul ve ortaokulu Erdek’te, lise öğrenimini Bandırma ŞMG yabancı dil ağırlıklı lisede tamamladı.

-2004 yılında İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Güverte Bölümü’nden mezun oldu.

-2002-2006 yılları arasında Aksay Denizcilik’te zabitlik, 2006-2008 yılları arasında Beşiktaş Denizcilik’te zabitlik görevlerini yürüttü.

-2008-2012 yılları arasında; Genel Denizcilik handy size chemichal/oil product tipi gemilerde 1. Zabitlik ve Kaptanlık yaptı.

-2013 yılında İzmit Körfez Bölgesi Dekaş Kılavuzluk firmasında stajın ardından kılavuz kaptan olarak çalışmaya başladı.

-İzmit Bölgesi Ankaş Kılavuzluk’ta halen çalışıyor.

Kaptan Zafer GEYİK

-1971 yılında Trabzon’un Araklı ilçesinde doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Trabzon’un Araklı ilçesinde tamamladı.

-1993 yılında İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Güverte Bölümü’nden mezun oldu.

-1993-2013 yılları arasında; Sohtorik Denizcilik, Dünya Denizcilik, Şükrüdeniz Denizcilik, Arkas Denizcilik ve İDO Deniz Otobüsleri A.Ş. ve Tektar Arkas Denizcilik’te güverte zabitliği ve gemi kaptanlığı görevlerini yürüttü.

-2013-2020 yılları arasında Martaş Marmara Ereğlisi liman tesislerinde kılavuz kaptan olarak çalıştı.

-2021 yılı itibarı ile GİSAŞ Kılavuzluk teşkilatında göreve başladı ve halen bu kuruluşta çalışıyor.

Kaptan Özgür Doğan GÜNEŞ

-1984 İstanbul, Kadıköy doğumlu Özgür Doğan Güneş mesleki eğitimine İstanbul Pendik Denizcilik lisesine başladı ve müteakiben Yalova Denizcilik Yüksekokulu ile devam ederek lisans derecesi ile 2007 senesinde Yakın Doğu Üniversitesi Güverte bölümünden mezun oldu.

-Mesleki kariyerinde tanker, kuru yük ve container gemilerinde güverte zabiti olarak çalıştı. Gemi kaptanlığını yabancı armatör ve işletmesinde olan Heavy-lift carrier gemilerinde tecrübe etti.

-2013 senesinde tasarladığı ve programladığı Seabook uygulaması, sonrasında yazdığı SeaIT isimli kitap ile denizcilik sektörünün dijitalleşmesi alanında birçok konferans ve organizasyonlarda yer aldı.

-Shanghai merkezli yabancı denizcilik işletmesinde 5 yıl kara tecrübesine istinaden gemi brokeri olarak çalışmaya ve denizcilerin hakları için birçok uluslararası STK ve organizasyon çalışmalarında yer almaya devam etmektedir.

-Londra merkezli The Nautical Institute üyesidir ve uluslararası platformlarda aktif çalışmalar sürdürmektedir.

Kaptan Barış GÜVEN

-1985 yılında Bingöl'ün Kığı ilçesinde doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini İstanbul Maltepe’de tamamladı. Kadıköy Kenan Evren Anadolu Lisesi’nden mezun oldu, İTÜ Denizcilik Fakültesi Güverte Bölümü’nü birincilikle kazandı.

-2008 yılında İTÜ Denizcilik Fakültesi (YDO) Güverte Bölümü’nden mezun oldu.

-Kariyer planını tankercilik üzerine çizen Barış Güven, 2008’de Dünya Denizcilik’te Güverte Zabiti olarak göreve başladı.

-2010 yılında askerlik görevini tamamlayan Barış Güven, sonra DİTAŞ Denizcilik’te 2016 yılına kadar Güverte Zabiti, 1.Zabit ve Kaptanlık görevlerinde bulundu.

-Yurtdışı tecrübesini arttırmak adına Beşiktaş Denizcilik’e geçen Barış Güven, 2019 yılına kadar bu kuruluşta kaptanlık görevini yürüttü.

-Platin Denizcilik’te, 6 ay süren Güverte Enspektörlüğü deneyiminden sonra 2020 yılında kılavuz kaptan olarak göreve başlamıştır.

-Halen kılavuz kaptan olarak Ceyhan/BOTAŞ Limanı’nda görevine devam etmektedir.

Vira Haber