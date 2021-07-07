MSC Cruises MSC Seaview ile Almanya Kiel Ana Limanından Seyahatlerine Başladı

MSC Cruises, hafta sonu MSC Seaview'in Baltık Denizi'ndeki 7 gecelik yolculuklarının ilki için Almanya'nın Kiel limanından ayrılmasıyla Kuzey Avrupa yaz sezonuna başladı.

Gemideki misafirlerle gelecek seferlerine başlamaya hazırlanan üç gemiyle birlikte MSC Seaview, MSC Cruises'ın seferlerine devam eden yedinci gemisi oldu ve şirket filosunun yarısı bu yaz sonuna kadar tekrar denizlere dönecek.

MSC Seaview, Ekim ayının başına kadar Kiel ana limanında olacak ve gemi, İsveç'in en büyük adalarından biri olan Gotland’daki Visby’e, İsveç'in başkenti Stockholm yakınlarındaki Nynäshamn ve Estonya'nın başkenti Tallinn'e doğru gerçekleştireceği ilgi çekici bir rota ile Alman ve uluslararası konuklarını ağırlayacak. MSC Cruises'ın sektör öncüsü korumalı kıyı gezileri tüm limanlarda mevcuttur.

Hafta sonu ayrıca, MSC Seaview'in kardeş gemisi MSC Seaside'ın Batı Akdeniz seyahat programına Marsilya limanı eklendi; böylece liman cruise yolculukları için yeniden açılan ve uluslararası konukları haftalık seyahatler için karşılayan ilk Fransız limanı oldu.

Şimdilerde beş MSC Cruises gemisi Akdeniz'de seyahat etmektedir - MSC Grandiosa MSC Seaside, MSC Orchestra, MSC Splendida ve MSC Magnifica. Altıncı gemi MSC Virtuosa, 20 Mayıs'tan bu yana yalnızca İngiliz misafirler için Birleşik Krallık çevresinde seyahatlerini gerçekleştirdi.

MSC Meraviglia 2 Ağustos'tan itibaren Miami'den Karayip seferlerine devam edecek ve gemi 18 Eylül'den itibaren MSC Divina Florida Orlando yakınlarındaki Port Canaveral'dan seferlerine yeniden başladığında, bölgeye katılacak.

MSC Seashore, Kasım ayında Karayipler sezonu için Miami yolculuğundan önce, Batı Akdeniz seferleriyle Ağustos ayında hizmete girecek.

Vira Haber