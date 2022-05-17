Ares Logistics RO-RO Taşımalarını Artırıyor

Türkiye’nin ithalat-ihracat taşımacılığında Ro-Ro kullanımı yaygınlaşıyor. Geçen yıl ihracat-ithalat yükü taşıyan dolu araçların yaklaşık yüzde 17’si Ro-Ro seferlerini kullandı. Ares Logistics Kurucu Ortağı Engin Kırcı, Avrupa ve Kuzey Afrika taşımalarında yoğunlukla kullandıkları Ro-Ro gemilerinin, zamanında teslimat açısından önemli avantajlar sunduğunu ve artan uluslararası ticaret hacmine önemli katkı sağladığını söyledi.

Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin uluslararası yük taşımacılığında Ro-Ro kullanımı artıyor. Merkez Bankası verilerine göre, geçen yıl yerli ve yabancı 1 milyon 932 bin 722 araç ihracat yükü, 771 bin 897 araç ithalat yükü taşırken bunların 467 bin 458’i Ro-Ro gemilerini kullandı. Böylece geçen yıl ihracat-ithalat yükü taşıyan araçlarda Ro-Ro kullanımı yüzde 17,3 oldu.

“Ro-Ro gemileri Orta ve Batı Avrupa’ya ulaşımı kolaylaştırdı”

Türkiye’nin en geniş özmal tır filolarından birine sahip olan ve taşımalarında Ro-Ro gemilerini yaygın olarak kullanan Ares Logistics’in Kurucu Ortağı Engin Kırcı, Ro-Ro ile yük taşımacılığının pandemi döneminde Türk ihracatçısına ve lojistik sektörüne önemli kolaylıklar sağladığını belirtti.

Salgın nedeniyle küresel ticarette ciddi engellerle karşılaşıldığını anımsatan Kırcı, “Türkiye’nin lojistik kolaylıkları sayesinde ülkemiz ihracatçısı ise özellikle Uzak Doğu ülkeleriyle rekabet ettiği sektörlerde bir adım öne geçti. Bunun bir nedeni de Ro-Ro taşımacılığı sayesinde Avrupa ve hedef pazarlara kolay ulaşılabilmesiydi. Özellikle ihracatın artmasıyla sınırlarda oluşan kuyrukları aşmak zorlaştığında, Ro-Ro’nun avantajıyla Orta ve Batı Avrupa’ya ulaşmamız çok daha kolay olabildi.” değerlendirmesinde bulundu.

“Ro-Ro ve Multimodal Taşımalar ile Yeşil Mutabakat’a Uyum Hızlanır”

Kırcı, taşımalarının yüzde 78‘inde Ro-Ro seferlerini kullandıklarını anlatarak, Ro-Ro taşımacılığının karbon salımını azalttığına dikkati çekti. Kırcı, “Avrupa Yeşil Mutabakat’a uyum çalışmalarının hız kazandığı günümüzde Ro-Ro kullanımı ve multimodal taşımacılık daha da önemli hale geliyor.” diye konuştu.

“Avrupa ve Akdeniz hatlarında Ro-Ro kullanımını artırıyoruz”

Şirket olarak özellikle Akdeniz ülkeleri ile Türkiye arasında gerçekleştirdikleri taşımalarda Ro-Ro hattını yoğun olarak kullandıklarını söyleyen Kırcı, Yalova’dan Fransa’nın Sete Limanı’na ya da İzmir’den İspanya’nın Tarragona Limanı’na gittiklerini akabinde İspanya, Fransa, Portekiz, Fas ve Tunus’a ulaştıklarını ifade etti.