Otonom Kargo Gemisi, 800 Kilometrelik Seferini Tamamladı!

Orca AI tarafından geliştirilen teknolojiyi kullanan otonom kargo gemisi Suzaka, Japonya'nın doğu kıyılarında gerçekleştirdiği yaklaşık 800 kilometrelik seferi başarıyla tamamladı. Otonom kargo gemisinin, yaklaşık 40 saat boyunca sürücüsüz bir şekilde seyahat ettiği kaydedildi.

İsrail merkezli yapay zeka şirketi Orca AI tarafından geliştirilen teknolojiyi kullanan otonom kargo gemisi Suzaka, Japonya'nın doğu kıyılarında gerçekleştirdiği yaklaşık 800 kilometrelik seferi başarıyla tamamladı. Yapay zeka teknolojisi, görüş sensörleri ve gömülü kameraları kullanan otonom kargo gemisi, Tokyo Körfezi'nden Ise Körfezi'ne kadar toplam 400 ila 500 gemiye çarpmadan seyahat etmeyi başardı. Geminin yaklaşık 40 saat süren yolculuğunun yüzde 99'unda, herhangi bir insan müdahalesi olmadığı belirtildi.

Suzaka, sefer boyunca 500'e yakın gemiye çarpmaktan kaçınmak için toplam 107 otonom çarpışma önleyici manevra gerçekleştirdi. Geminin kameralarının, Tokyo'da bulunan bir operasyon merkezinden takip edildiği ifade edildi. 18 adet kameranın; gerçek zamanlı algılama, izleme, sınıflandırma ve menzil tahmini işlemlerini mümkün kıldığı bildirildi.

BÜNYESİNDE 18 ADET KAMERA BULUNDURUYOR

Öte yandan; Orca, gemilerin su üzerinde otonom bir şekilde seyahat edebilmelerini mümkün kılabilmek için kargo gemilerine sonradan yerleştirilebilen bir navigasyon sistemi ve gemi takip yazılımı geliştirdi. Yapay zeka ve derin öğrenme teknolojisinden güç alan algoritmalar, öncelikle su üzerindeki ortamı öğrenmesi için Suzaka tarafından 1 yıldan uzun bir süre boyunca toplanan verilerle eğitildi.