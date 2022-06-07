ARES Tersanesi’nden Katar’a Bot İhracatı

Katar İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde ARES Tersanesi’nden 3 adet ani müdahale botunun tedarik edileceğini duyurdu. Teslimatlar 2023 yılında başlayacak.

Bu kapsamda ARES Tersanesi ve Katar, gelişmiş ilişkilere sahip. Geçtiğimiz yıllarda ARES, Katar Sahil Güvenlik’i için 31 adet gemiden oluşan yeni nesil karakol botu filosunu son altı yıl içinde başarıyla teslim etmişti.

Gelişmiş kompozit gövdeli ARES 40 ani müdahale botu, hızlı müdahale ve eskort görevlerinin yanı sıra insan kaçakçılığı ve kaçakçılıkla mücadele operasyonlarını yürütebilmektedir. Bu bağlamda bot, 60 knot’luk oldukça dikkat çekici bir hız kabiliyetine sahiptir.



ARES 40, 250 deniz milinin üzerinde menzili ile Katar Yarımadası’nı çevreleyen tüm Münhasır Ekonomik Bölgeleri kapsama kapasitesine sahiptir. Ek olarak bot, çatıda elektro optik sensörlerle desteklenen, uzaktan kumandalı ve otomatik stabilize 12,7 mm’lik silah istasyonlarını taşıyabilme özelliğine sahiptir.

ARES 150 HERCULES ADKG’leri Bangladeş’e ihraç ediliyor

Türk tersanesi ARES, Bangladeş Sahil Güvenlik’i için ARES 150 HERCULES Açık Deniz Karakol Gemisi (ADKG) inşa edecek. Bu kapsamda ARES 150, daha önce de ARES Tersanesi tarafından Katar Sahil Güvenliği için inşa edilmişti. GİSBİR açıklamasında, “ARES Tersanesi tarafından geliştirilen ARES 150 HERCULES Açık Deniz Karakol Gemisi ikinci ihracat yolculuğuna hazırlanıyor” ifadelerine yer verildi.

Yakın zaman önce Defseca tarafından Bangladeş’in ARES Tersanesi’nden açık deniz karakol gemileri tedarik edeceği yönündeki gelişmeyi aktarmıştık. Bu bağlamda Bangladeş Sahil Güvenliği’nin, ARES Tersanesi’nden ARES 150 HERCULES Açık Deniz Karakol Gemisi sipariş etti.

Proje kapsamında 9 adet ARES 150 HERCULES Açık Deniz Karakol Gemisi (ADKG) tedariki planlanıyor. ARES Tersanesi tarafından ilk gemi Antalya’da üretilecek ve sağlanan teknoloji transferi ile kalan 8 gemi Bangladeş’te üretilecek.