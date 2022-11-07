ARİAD’TAN İMEAK DTO İskenderun Şubesi'ne Hayırlı Olsun Ziyareti

ARİAD ziyaretinde ARİAD Başkanı Adnan Ağır ve Yönetim Kurulunu İMEAK DTO İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kutlu, Başkan Yardımcısı M. Alper Menteşoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Aydın Antakyalıoğlu, Meclis Başkan Yardımcısı Sinan Samraoğlu, Meclis Üyesi Tugay Genç ve Şube Müdürü Ahmet Taştekin karşıladılar.

ARİAD Yönetim Kurulu üyelerine İskenderun deniz ticareti ile ilgili bilgiler aktaran Başkan Kemal Kutlu, 1593 yılında ahşap iskelelerle başlayan deniz ticaret trafiğinin İskenderun’u bugün Akdeniz’in önemli bir liman kenti haline getirdiğini aktardı. İMEAK DTO İskenderun Şubesi tarafından iki cilt olarak yayınlanan “İskeleden Liman Kentine İSKENDERUN 1593 – 1918” kitaplarını da ARİAD Başkanı Adnan Ağır’a hediye eden Kemal Kutlu, İskenderun Şubesi olarak kentin denizcilik tarihine ışık tutmaya devam edeceklerini belirtti.

İMEAK DTO İskenderun Şubesi başkanlığına seçilen Kemal Kutlu ve ekibine hayırlı olsun dileklerini ileten ARİAD Başkanı Adnan Ağır da İMEAK DTO İskenderun Şubesinin bölgenin denizcilik faaliyetlerine katkılarını bildiklerini ve takdir ettiklerini belirterek, bölgenin kalkınması ve gelişmesi adına iktisadi ve sivil toplum kuruluşları olarak işbirliğine her daim hazır olduklarını ifade etti.

Vira Haber