HAVELSAN Endonezya Savaş Gemilerine ADVENT SYS Entegre Edecek

Endonezya Deniz Kuvvetleri için inşa edilen KCR60 sınıfı ve OPV sınıfı gemilere savaş yönetim sistemi ve savaş sistemi entegrasyonu sağlanmasına yönelik sözleşmeler Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in de katıldığı törenle imzalandı.

HAVELSAN ve Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından geliştirilen Ağ Destekli Veri Entegre Savaş Yönetim Sistemi (ADVENT SYS) Endonezya donanmasında da kullanılacak.

HAVELSAN, PT TESCO ve Endonezya Savunma Bakanlığı tarafından imzalanan sözleşme kapsamında üç adet KCR 60 Sınıfı Geminin Savaş Yönetim Sistemi HAVELSAN tarafından sağlanacak.

DRU Tersanesi, HAVELSAN, ve Endonezya Savunma Bakanlığı tarafından imzalanan sözleşme kapsamında da 2 adet Açık Deniz Karakol Gemisine ADVENT SYS entegre edecek.

Vira Haber