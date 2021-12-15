Arif Kenan Türkantos’un Acı Kaybı
Deniz Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı, Navitrans Acentalık Hizmetleri Anonim Şirketi Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Arif Kenan Türkantos’un babası Nurettin Türkantos vefat etmiştir.
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Deniz Ticaret Odası Meclis Başkan Yardımcısı, Navitrans Acentalık Hizmetleri Anonim Şirketi Ortağı ve Yönetim Kurulu Başkanı Arif Kenan Türkantos’un babası Nurettin Türkantos vefat etmiştir.
Cenazesi, 15 Aralık 2021 Çarşamba (bugün), Fenerbahçe Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Sahrayıcedit Mezarlığındaki aile kabristanında defnedildi.
Vira haber olarak merhum Nurettin Türkantos’a Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz.
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Etiketler : Arif Kenan Türkantos, Nurettin Türkantos
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