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Arıza Yapan Tanker Kurtarıldı

Arıza Yapan Tanker Kurtarıldı

İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkiinde makina arızası yapan Ahmet Telli adlı tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler tarafından kurtarılarak güvenli bölgeye çekildi.

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İstanbul Boğazı’nda makine arızası yapan Ahmet Telli isimli tanker,  İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kılavuz Kaptanı ve KURTARMA-10 Römorkörünün refakatinde Ahırkapı’ya demirletildi.

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Vira Haber

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