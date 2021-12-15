Arıza Yapan Tanker Kurtarıldı
İstanbul Boğazı Keçilik Koyu mevkiinde makina arızası yapan Ahmet Telli adlı tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörler tarafından kurtarılarak güvenli bölgeye çekildi.
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İstanbul Boğazı’nda makine arızası yapan Ahmet Telli isimli tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kılavuz Kaptanı ve KURTARMA-10 Römorkörünün refakatinde Ahırkapı’ya demirletildi.
Vira Haber
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Etiketler : İstanbul Boğazı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Gemi Arızası
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