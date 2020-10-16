Arıtma Suyunun Kalitesi İzmir Körfezi’ndeki Yaşamı da Zenginleştiriyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan istatistiklere göre, ileri biyolojik yöntemle çalışan arıtma tesislerinin sayısı ve arıtma kapasitesi açısından Türkiye'nin lider kenti İzmir, önümüzdeki günlerde yapımına başlanacak Kemalpaşa Ulucak ve Mordoğan arıtma tesisleriyle bu alandaki konumunu güçlendirecek. Öte yandan İZSU Genel Müdürlüğü, Torbalı ve Yazıbaşı Ayrancılar arıtma tesislerinin de kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlar için hazırlıklarını sürdürüyor. İzmir'de ise yılda 278 milyon 500 bin metreküp atıksu arıtılıyor. Arıtma suyu kalitesi sürekli denetleniyor.

İZSU Genel Müdürlüğüne bağlı arıtma tesislerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı kuruluşlar ve akredite laboratuvarlar tarafından düzenli olarak analiz ve denetimler yapılıyor. İzmir'in en yüksek kapasiteli arıtma tesisi konumundaki Çiğli Atıksu Arıtma Tesisi, 7 gün 24 saat kesintisiz olarak çalışıyor ve günde yaklaşık 550 bin metreküp atıksuyun arıtımı ileri biyolojik yöntem ile gerçekleştiriliyor.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler kapsamındaki analiz sonuçlarına göre, tesisin çıkış suyundaki tüm parametreler, Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliğinde verilen sınır değerlerin oldukça altında bulunuyor. Ayrıca tesisin faaliyetleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izlemeye tabi olarak kurulan "online atık su izleme sistemi" ile kesintisiz kontrol altında tutuluyor. Arıtılan su uluslararası standartlardaki kalitede ve deniz suyu kalitesine de katkı sunacak şekilde körfeze deşarj ediliyor. Flamingo ve balıkların başlıca yaşam alanı Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan arıtılmış suların İzmir Körfeziyle buluştuğu noktadaki canlı zenginliği de tesisin verimli çalıştığını kanıtlıyor. Beslenmek için bu bölgeye gelen binlerce flamingo, temiz suyla birlikte deniz canlıları açısından da zenginleşen Körfez'de görsel bir şölen oluşturuyor. Su altında da yaşam gelişiyor.

İzmir Körfezi'ndeki iyileşme süreci, bilimsel verilerin yanı sıra su altı fotoğraflarıyla da gözler önüne seriliyor. İzmir Körfezinin flora ve fauna bakımından zenginleşmesi sonucu temiz suları seven Akdeniz'e özgü deniz tavşanı, tüplü boru kurdu, endemik taş mercanları, horozbina balığı gibi birçok canlı türünün Körfez'de yeniden yaşam bulmaya başladı.

Geçtiğimiz aylarda İzmir Büyükşehir Belediyesinin yüzülebilir Körfez hedefinin önemli adımlarından biri daha atıldı. Güzelbahçe Belediyesi İkinci Liman Halk Plajı yüzme suyunun kalite sembolü olan mavi bayrakla taçlandı. Güzelbahçe'nin ilk mavi bayraklı plajı aynı zamanda kent merkezine en yakın mavi bayraklı plaj oldu.

Vira Haber