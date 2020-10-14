Tersan Tersanesi Yeşil Enerjiye Geçti

Yalova’da 300 m2 alan üzerine kurulu ve aylık enerji tüketimi 2 milyon kw saati bulan Tersan Tersanesi, Selenka Enerji’nin I-REC sertifikalı rüzgar santrallerinden sağlanacak yenilenebilir temiz enerji kullanımı için anlaştı.

Uluslararası alanda %100 yenilenebilir enerji standartlarına sahip üreticilere verilen I-REC sertifikasına sahip Selenka Enerji ile kurulan bu iş ortaklığı sayesinde düşük karbon salınımı ile küresel ısınma ile mücadeleye katkı sunulması amaçlandı. Bu yıl içinde 5 gemi siparişi teslim etmeyi planlayan Tersan Tersanesi, yenilenebilir enerji kaynağını eylül ayından itibaren kullanmaya başladı.

Tersan Tersanesi İş Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Şakir Erdoğan, düşük karbon salınımı hedefinin dünyanın geleceği açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Tersan olarak, doğa dostu, düşük ya da sıfır emisyonlu gemiler üretmeye devam ediyoruz. Bu gemiler sadece çevre kurallarına uymakla kalmıyor, karbon ayak izi salınımını da azaltıyor. Tersanemizde %100 yenilenebilir enerji kullanımı ile, Tersan’ın enerji tedarik stratejilerini üretim stratejisi ile uyumlu hale getirerek büyük bir sürdürülebilirlik eylemi gerçekleştirdiğini söyleyebiliriz” dedi.

Tersan Tersanesinin güncel sipariş defterinde, mühendislikten teslimata farklı aşamalarda üretim süreci devam eden 20 aktif proje bulunuyor. Tersanenin üretim ve teslimat takvimi planlamasına göre 2022 yılı sonuna kadar bu projelerin teslim edilmesi planlanıyor.

Vira Haber