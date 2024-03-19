Arızalanan 17 Metrelik Lüks Tekneyi KIYEM Ekipleri Kurtardı
Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıçiftlik açıklarında içinde 4 kişinin bulunan 17 metre uzunluğundaki tekne makine arızası sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.
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Bodrum Yalıçiftlik açıklarında içinde dört kişi bulunan ve 17 metre uzunluğundaki lüks tekne makine arızası sonrası sürüklenmeye başladı. Sürüklenen tekneden yapılan yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen 17 metre uzunluğundaki tekne Bodrum Halikarnas’a emniyetle yanaştırıldı.
Vira Haber
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Etiketler : Bodrum, Muğla, Yalıçiflik, KIYEM
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