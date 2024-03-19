Arızalanan 17 Metrelik Lüks Tekneyi KIYEM Ekipleri Kurtardı

Bodrum Yalıçiftlik açıklarında içinde dört kişi bulunan ve 17 metre uzunluğundaki lüks tekne makine arızası sonrası sürüklenmeye başladı. Sürüklenen tekneden yapılan yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’nün KIYEM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botuna yedeklenen 17 metre uzunluğundaki tekne Bodrum Halikarnas’a emniyetle yanaştırıldı.

Vira Haber