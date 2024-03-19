BTMCo Denizcilik Dünyasının Kalbinde Yankı Uyandıracak

BTMCo’dan yapılan açıklamaya göre, 2024 yılında sektörün en önemli fuarlarında yer alacak ve denizcilik dünyasını bir araya getirecek. Bu fuarlar, deniz tutkunlarına yenilikleri keşfetmek, ürünleri incelemek ve markalarla tanışmak için eşsiz bir fırsat sunacak.

Mast İzmir'de Denizcilik Tutkunlarını PARSUN F300 Heyecanı Bekliyor

Deniz meraklılarının heyecanla beklediği Mast İzmir Boat Show, 1-5 Mayıs 2024 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleşecek. Parsun da bu fuarda yer alacak önemli isimler arasında yer alıyor. Firma, katılımını geçtiğimiz Şubat ayında gerçekleşen Bosphorus Boat Show'daki gibi benzer bir enerjiyle sürdürecek. Bu özel stantta Parsun, BTMboat, Explomar ve COX markaları sergilenecek. Bu yılın en heyecan verici tanıtımlarından biri ise Parsun'un yeni modeli F300 olacak. Denizlerin hâkimi olmaya hazır F300, Parsun'un şimdiye kadarki en büyük dıştan takma motoru olma özelliğini taşıyor. Yeniliklere her zaman açık olan Parsun, F300 modeli ile sektöre yeni bir soluk getirecek. F300 ile denizlere hakimiyet kurmak için BTMCo/Parsun standını ziyaret etmeyi unutmayın.

Internautica Boat Show'da Vega Power Gen, PARSUN ve BTMboat: Denizcilik Tutkunlarının Buluşma Noktası!

16-19 Mayıs 2024 tarihlerin de Slovenya’da gerçekleşecek olan Internautica Boat Show, BTMCo – BTMadriatic iş birliğiyle Vega Power Gen, PARSUN ve BTMboat ürünleriyle donatılmış standıyla, denizcilik tutkunlarına unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Vega Power Gen'in geniş ürün yelpazesi, 15 kVA'dan 150 kVA'ya kadar uzanan güç seçenekleriyle her denizcinin ihtiyaçlarını karşılama konusunda iddialı. Kalite ve güvenilirliğe verdiği önemle tanınan VegaPowerGen, Ege, Akdeniz, Marmara ve Adriyatik Denizi'nde denizcilerin en güvenilir ortağı olmaya devam edecek. PARSUN motorlarının güçlü performansı ve BTMboat'un dayanıklılığıyla birleşen bu ürünler, denizcilik tutkunlarının hayallerini gerçeğe dönüştürmek için Internautica Boat Show'da sizleri bekliyor.

Navalia 2024 Fuarında BTMCo ve BTMiberia Güç Birliği Yapıyor

21-23 Mayıs 2024 tarihleri arasında İspanya'da denizcilik dünyasının kalbi Navalia Uluslararası Gemi Yapım Fuarı'nda atıyor. BTMCo ve BTMiberia da bu heyecan verici fuarda yer alarak bütün gözleri üzerine toplamaya hazır. BTMCo'nun gücü ve BTMiberia'nın İber Yarımadası'ndaki geniş hizmet yelpazesi bir araya gelerek denizcilere unutulmaz bir deneyim sunacak.

Vira Haber