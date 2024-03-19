Denizcilik Sektörü Temsilcileri KOSDER İftarında Buluştu

Denizcilik sektörünün önde gelen isimlerinin yoğun ilgi gösterdiği geleneksel iftar davetine yoğun katılım sağlandı.

KOSDER Başkanı Hakan Çendik konuşmasında Ramazan ayının manevi atmosferinde birlik ve beraberliği vurgulayarak, katılımcılarla bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

‘Kalplerimizde ve ruhlarımızda oluşturduğu manevi huzurla birlikte, bizlere merhaba diyen, aynı zamanda birlik ve beraberliğimizi perçinleyen Ramazan ayında, sizlerle bir arada olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz.’



‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Silah Arkadaşları Sonsuz Şükran ve Rahmetle Anıyorum’

‘Bu önemli günü, bizim için anlamlı olan başka bir husus da şu an olduğu gibi bundan tam 109 yıl önce dünyanın gıptayla baktığı Türk milletinin büyük bir dayanışma örneği göstererek destan yazdığı Çanakkale zaferini yıl dönümü. Başta Türk tarihi olmak üzere bütün dünya tarihini geliştiren bu zafer vatansever Türk halkının Kurtuluş Savaşı meşalesini yakmasına zemin hazırlamıştır. 250 bin vatan evladının Şehadetiyle kazanılan bu zafer ile tüm dünya aynı zamanda Anafartalar kahramanı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yüksek öngörüsü, askeri dehası kararlılığına da şahitlik etmişti. Bu vesileyle Çanakkale zaferinin 109. yüzyıl dönemini kutluyor. Başta Anafartalar kahramanı, İstiklal Savaşımızın başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere kanlarıyla bu toprakları vatan yapan gazilerimizi, huzurlarınızla bir kez daha sonsuz şükran ve rahmetle anıyorum.’



‘Sektörden Kazandığımızı Yine Sektöre Harcamaya Devam Ediyoruz’

‘Son olarak, sponsorlarımızın katkılarının nişanesi olarak, Cumhuriyetimizin 100. vesilesiyle başlattığımız burs çalışmalarımız kapsamında firmalarımızın da müsaadeleriyle her bir sponsorumuz adına bir denizci öğrencimize burs desteğini sağlayacağız. Sektörden kazandığımızı yine sektöre harcamaya devam ediyoruz.’

Hakan Çendik’in konuşmasından sonra tarihçi yazar Talha Uğurluel 18 Mart Çanakkale zaferini anlattığı sunumunu gerçekleştirdi.

Vira Haber