Camelot Maritime Oil Chemical Tanker Gemisini Bünyesine Kattı

Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, ‘’Yatırımlarımızla hem sektörümüze hem de ülkemize katma değer sunmaktan son derece mutluyuz. Planlamalarımız doğrultusunda yatırımlarımız sürecek” dedi.

Türkiye’de yabancı sahipli bir yolcu gemisini işleten ilk firma olan Camelot Maritime, 2024’e yeni yatırımlarla girdi. Uzmanlar, 2024’ün tüm dünyada zorlu geçeceğini ifade etse de sürdürülebilir bir ekonomi için yatırımların devam etmesi gerektiğinin de altını çiziyorlar.

Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, “Pandemi ile beraber dünya ticareti yeni bir boyut kazandı. Pandemi, eski ticaret alışkanlıkları açısından da bir milat oldu ve yeni bir dönem başladı. Bu yeni dönemde tüm dünya daha temkinli, daha sağlam adımlarla gidiyor. OECD ülkelerine baktığımızda deniz yatırımlarının sürdüğünü de görüyoruz” açıklamasında bulundu.

3038DWT KAPASİTELİ OİL CHEMİCAL TANKER GEMİSİ ‘GRUP ŞİRKETİMİZDE’ İŞLETİLECEK

Sürdürülebilir bir ekonomi için yatırımın en önemli enstrümanlardan biri olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Şirket olarak, deniz sektörünün çok önemli olduğunu ve denizcilik sektörümüzün boş bırakılmaması, yatırımlarla ivmelendirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Denizcilik alanında ülkemizde çok önemli ve uluslararası firmalar var. İrili ufaklı birçok firmanın kendi çaplarında yatırıma odaklandıklarını görmek de sektörümüz adına bir kazanç” dedi ve ekledi: “Camelot Maritime olarak grup şirketimizin teknik işletmesinde işletilmek üzere 3038DWT kapasiteli Oil Chemical Tanker gemisini bünyemize katmış olmaktan mutluluk duyuyoruz. Daha önce Güney Kıbrıs bandırasında, DNV’nin klasında bulunan gemi; Panama bandırasına geçirilerek, Türk Loydu tarafından klaslanmıştır. Camelot olarak yatırımlarımıza planladığımız büyüme hedefimiz doğrultusunda devam ediyoruz. Şu an için planlamalarımız dahilinde emin adımlarla ilerliyoruz.”

GÜRBÜZ CAN: MÜŞTERİLERİMİZE ESNEK ÇÖZÜMLER SUNUYORUZ!

Camalot Maritime’ın çok önemli bir konumda bulunduğunu ifade eden ı Camelot Maritime Genel Müdürü Kaptan Gürbüz Can, “Başta kruvaziyer alanı olmak üzere çok ciddi bir know-how’ımız bulunuyor. Bu deneyimlerimiz bizim itici güçlerimizden birini oluşturuyor. Camelot Maritime olarak fizibl gördüğümüz projeleri detaylandırıyor ve yatırım odaklı yaklaşımlarımız doğrultusunda yatırımımızı gerçekleştiriyoruz” dedi. Son olarak Can şunları söyledi: “Tailor made işletme mantığı ile müşterilerimizin her türlü taleplerini karşılayabilme güdümlü işletme yapımız bulunuyor. Bu sebeple çok avantajlı konumda olduğumuzu, müşterilerimize esnek seçenekler sunabildiğimizi söyleyebilirim. Yatırımlarımız büyüme hedeflerimize doğru oranlı artarak devam edecektir. Camelot Maritime olarak ülke ekonomisine katkı vermekten, sektörümüze katma değer sunmaktan son derece memnunuz. Başarı asla tesadüf değildir!”

Vira Haber