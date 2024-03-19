Nissan Türkiye Yelken Takımı IRC2 Sınıfında Üçüncülük Kupasını Kazandı

2024 sezonuna dikkat çeken başarılarla başlayan Nissan Türkiye Yelken Takımı, İstanbul Yelken Kulübü’nün düzenlediği “109. Yıl Çanakkale Zaferi Yat Kupası”nda yarıştı. Caddebostan açıklarında gerçekleşen coğrafi yarışta düşük hava koşullarına rağmen mücadelesini sürdüren Nissan Türkiye Yelken Takımı, 2 saat 40 dakika sonunda finiş çizgisini gördü. Nissan Türkiye Yelken Takımı IRC2 sınıfında katıldığı yarışta üçüncülük kupasını kazandı.

Nissan Türkiye çalışanlarının da aktif rol yer aldığı takımda elde edilen başarı ile Nissan Türkiye Yelken Takımı sezonun ikinci yarışında ikinci kupasını eve getirdi. Dikkat çeken başarılarıyla 2024 sezonunu domine etmeye hazırlanan Nissan Türkiye Yelken Takımı gelecek yarışlar için heyecanlı.

İstanbul Yelken Kulübü Yat Trofesi ilk yarışı olan 109. Yıl Çanakkale Zaferi Kupası, 16 Mart Cumartesi günü 32 tekne 229 sporcunun katılımı ile gerçekleştirildi.

Vira Haber