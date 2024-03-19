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Karataş’ta 150 Kiloluk Kılıç Balığı Yakalandı

Karataş’ta 150 Kiloluk Kılıç Balığı Yakalandı

 Adana’nın Karataş ilçesinde balıkçıların ağına 150 kiloluk kılıç balığı takıldı.

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Karataş ilçesinden Akdeniz açıklarında avlanmak için açılan balıkçı Bahri Gayır’ın ağına sabah 3 metre boyunda kılıç balığı takıldı. Gayır, teknesine güçlükle aldığı balığı Karataş Balıkçı Barınağı’na getirdi.
Burada büyük ilgi gören kılıç balığının satılacağı öğrenildi.

Vira Haber 

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