Karataş’ta 150 Kiloluk Kılıç Balığı Yakalandı
Adana’nın Karataş ilçesinde balıkçıların ağına 150 kiloluk kılıç balığı takıldı.
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Karataş ilçesinden Akdeniz açıklarında avlanmak için açılan balıkçı Bahri Gayır’ın ağına sabah 3 metre boyunda kılıç balığı takıldı. Gayır, teknesine güçlükle aldığı balığı Karataş Balıkçı Barınağı’na getirdi.
Burada büyük ilgi gören kılıç balığının satılacağı öğrenildi.
Vira Haber
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