Arızalanan Lastik Bottaki 56 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Datça ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot arıza yaptı. Motor arızası nedeniyle açık denizde sürüklenen düzensiz göçmenler yardım talebinde bulundu. Bölgeye gönderilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen ve bir çocuk kurtarıldı.

Vira Haber