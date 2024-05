Yalıkavak Marina, 2024 Yaz Sezonuna Hazır

Türkiye'nin ve dünyanın en çok ödül alan ve Türkiye'nin ilk yüksek kapasiteli süper yat marinası olan Yalıkavak Marina, yeni sezona misafir ve yat tutkunlarına özel ayrıcalıklı deneyimleri ve özel hizmetleriyle başlarken bu yıl da Cumhurbaşkanlığı Uluslararası 5. Yat Yarışına ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyor.

Yalıkavak Marina, sezona Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bu yıl beşinci kez düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı’na ev sahipliği yaparak başladı. Deniz sporları içerisinde en saygın organizasyonlardan biri olan Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Yat Yarışı için deniz ve yelken tutkunları Yalıkavak Marina’da bir araya geldi. İlk etabı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı gibi önemli bir günde Yalıkavak Marina’dan başlayan yarışta ekipler sınıflarına göre Rodos ve Simi adasının etrafında dönerek yine Yalıkavak Marina’da finiş veriyorlar. Denizde birkaç gün sürmesi beklenen büyük mücadelenin ardından kazananlar düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacaklar.

Yalıkavak Marina, yeni sezon içerisinde prestijli yat/yelken yarışları gibi denizcilik ve marina sektörünün gelişmesi ve desteklenmesine yönelik organizasyonlara ev sahipliği yapacak olmasıyla birlikte dünyaca ünlü markaları Bodrum'a getirmek amacıyla global projelere yatırım yapmaya da devam edecek. AVM ve yat bağlama tarafında yatırımlarına hızla devam ederken üstün kalitede konaklama altyapısı da sunarak Türkiye'nin, Bodrum Yarımadası'nın ve Yalıkavak bölgesinin dünya turizm arenasındaki konumunu geliştirmeyi sürdürecek.

Yalıkavak Marina’nın aday olduğu The British Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından verilen “Dünyanın En İyi Süper Yat Marinası” oylaması devam ediyor.

“2018-2019 ve 2022-2023 Yıllarının En İyi Süper Yat Marinası”, “2020-2021 Yılların En İyi Uluslararası Marinası” ve “Temiz Marina” ödüllerine layık görülen ve yine TYHA tarafından Türkiye’nin ilk ve tek “5 Altın Çıpa Platin” (5 Gold Anchors Platinum) derecesi ile ödüllendirilen Yalıkavak Marina, dünya çapında kazandığı başarıları sürdürmek ve bu gurur verici unvanı ülkemiz adına almak amacıyla değerli tekne sahipleri ve deniz tutkunlarını oy vermeye davet ediyor.

Oy kullanmak için https://www.tyha.co.uk/marina-awards#form tıkladıktan sonra sayfada göreceğiniz arama kutucuğuna Yalıkavak Marina yazıp, e-posta adresinizi ve varsa teknenizin ismini de ekleyerek (yoksa bu alana herhangi bir kelime de girebilirsiniz) 30 Ağustos 2024 tarihine kadar oy verebilirsiniz.

Yalıkavak Marina’da yaz havadisleri…

Dünyanın en lüks markalarının bir araya geldiği göz alıcı “Ada Bölgesi” ile Yalıkavak Marina Türkiye’de lüks yaşamın nabzını tutmaya devam ediyor.

Yalıkavak Marina’yı yeniden tercih eden, Zuma, Nusr-et, Novikov, Sakhalin by White Rabbit Group, Birds by Vasilchuk Bros, Azerbaycan mutfağı Sumakh ve Türkiye'nin ilk Fransız Festival Restoranı Bagatelle Bodrum, Haziran başı itibariyle eşsiz yemek ve kulüp deneyimlerini sunmaya devam edecekler.

Yalıkavak Marina, dünyaca ünlü markalar arasında yer alan Dior, Louis Vuitton, Prada, Valentino, Chanel, Dolce&Gabbana, Gucci, Bvlgari, Hublot, Loro Piana, Moncler, Stefano Ricci, Berluti, Zilli, Missoni, Beymen, Saint Laurent, Bottega Veneta, Golden Goose ve daha birçok prestijli markayla gerçekleştirdiği başarılı iş birliklerine bu yıl da yeni anlaşmalar ekledi. Lüks İspanyol moda markası Loewe, bu yıl Yalıkavak Marina bünyesine katılan yeni markalardan biri oldu. Geçtiğimiz yıl dünyanın en popüler markası seçilen Loewe’nin yeni yaz sezonuna özel koleksiyonları Yalıkavak Marina’da tutkunlarını bekliyor.

Yalıkavak Marina Hotel: Lüksün İncelik ile Buluştuğu Nokta

Dünyanın önde gelen turizm ve eğlence yatırım gruplarından Sunset Hospitality Group’un geçtiğimiz yıl hayata geçirdiği ve işletmeciliğini üstlendiği yatırımı “Yalıkavak Marina Hotel by Social Living CollectionTM” 1 Haziran’da yeniden Bodrum’un eğlence, gastronomi ve alışveriş merkezi olan Yalıkavak Marina’nın kalbinde açılıyor. Seçkin misafirlerinin beklentilerini aşmak için özenle tasarlanmış birinci sınıf olanaklar sunmayı sürdürecek olan Bodrum’un en zarif mücevheri olan Otel, konuklarına ayrılmış çok özel bir sonsuzluk havuzu ile nefes kesen etkileyici manzarayı kucaklamak için mükemmel bir fırsat yaratıyor. Otelin sunduğu benzersiz olanakların zirvesinde göz alıcı zerafeti ile Bodrum’un en lüks villası, panoramik deniz manzaralı The Yalıkavak Panoramik Villa sofistike tarzı ile dikkat çekiyor. The Yalıkavak Panoramik Villa, Bodrum’un en lüks villası olmasının yanı sıra Bodrum’da kendi iskelesine tekne yanaşabilen tek villa olma özelliği ile Türkiye’nin en lüks otellerinden olan Yalıkavak Marina Hotel’in sunduğu ayrıcalıklardan bir diğeri olarak karşınıza çıkıyor.

Yalıkavak Marina, Marina, Alışveriş Merkezi (Alley), Yalıkavak Marina Hotel by Social Living CollectionTM” ve Yalıkavak Marina Garden Hotel ile Spa & Fitness Merkezi ile bu sezonda konuklarını yeniden karşılamanın heyecanını yaşıyor.

Vira Haber