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Arızalanan tanker Boğaz'dan römorkörlerle geçti

Arızalanan tanker Boğaz'dan römorkörlerle geçti

Rus bayraklı "Omul" isimli tanker römorkörler yardımıyla halatlar bağlanarak İstanbul Boğazı'nda geçirildi.

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Karadeniz'de arızalanan Rus bayraklı "Omul" isimli tanker, Panama bayraklı "Horoz" isimli bir römorkör tarafından halatlar yardımıyla çekilerek İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı 3 römorköründe eşlik ettiği gemi boğazdan geçişini sağlayarak Marmara Denizi'ne açıldı.

Vira Haber

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