Amerika’ya balık ihracatımız 9 yılda 115 kat arttı

Türkiye’nin ihraç ettiği her dört balıktan üçünü ihraç eden Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, “ABD Türk Su Ürünleri Günleri” isimli Türkiye Tanıtım Grubu Projesi kapsamında, 21-23 Ekim 2018 tarihlerinde ABD New York Brooklyn’de düzenlenecek 13. International StarChef Congress Etkinliğine katılıyor.

Bu yıl “COOKING WITH RESPECT: BETTER PEOPLE,BETTER FOOD” temasıyla düzenlenen etkinlikte Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği organizasyonuyla, ünlü Türk Şef Maksut Aşkar, 23 Ekim 2018 Salı günü Türk Balıkları ile gösteri alanında 45 dakikalık “Turkish Heritage and the Art of Taste-Türk Mirası ve Lezzet Sanatı” şovunu yapacak, bir yandan da ülkemiz kültürü ve su ürünleri sektörü hakkında bilgi verecek.





3 gün levrek ve çipuralı menüler ikram edilecek

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Türk balıklarının lezzetinin daha geniş kitlelere ulaştırabilmek amacıyla standında 3 gün boyunca ABD’de yerleşik Türk Şef Özlem Oğuzcan Cranston tarafından hazırlanıp sunulacak Türk levrek ve çipurası ile yapılacak birbirinden lezzetli menüleri katılımcılara ikram edecek.

“COOKING WITH RESPECT: BETTER PEOPLE,BETTER FOOD” temasıyla düzenlenen etkinlikte 3 gün süreyle Amerikalı su ürünleri ithalatçılarına Türk su ürünlerinin tanıtımını yapacaklarını ifade eden Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, 10 yılı aşkın süredir Boston’da düzenlenen su ürünleri fuarına katıldıklarını ve tanıtım yaptıklarını, bu sayede ihracatımızın 115 kat arttığını, pazarda daha fazla yer edinmek adına farklı bir etkinlik olan StarChef Congress’e katılma kararını aldıklarını, etkinliğin ikinci akşamı Sunday In Brooklyn Restaurant” ta bir akşam yemeği organizasyonları olacağını, bu davette Neolokal İstanbul Restaurant sahibi ve Şefi Maksut Aşkar, Sunday In Brooklyn Restaurant Sahibi ve Şefi Jaime Young ve Sofra Bakery Sahipleri Ana SORTUN ve Maura KILPATRICK’in hazırlayacağı menülerle Amerikan su ürünleri ithalatçıları, basın mensupları, restoran ve otel yönetici ve şeflerinden oluşan 50 kişilik seçkin bir heyeti ağırlayacaklarını, organizasyonda Türkiye’nin New York Başkonsolos Yardımcılarımız Emre Manav ve Gizem Emel’in de heyete evsahipliği yapacağını kaydetti.

Türkiye’den Amerika’ya su ürünleri ihracatının 2008 yılında 300 bin dolar seviyesinde olduğuna dikkati çeken Kızıltan, “Turkish Cargo’nun ABD’ye sefer sayılarını arttırması sonrasında hava kargo ile ABD’ye ihracatımız 9 yılda 115 kat artarak 35 milyon dolar seviyesine çıktı. Bu artış trendi ile ABD’ye su ürünleri ihracatında kısa vadede 100 milyon doları aşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.







