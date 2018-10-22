Kutup kaşifi Bodrum’a geldi

Mein Schiff 4, 2018’de ikinci kez Bodrum’u ziyaret ederken, Le Laperouse ilk kez geldi. Denize bu yıl inen Le Laperouse, kutuplarda sefer yapmaya uygun ultra lüks yolcu gemisi olarak inşa edildi. Gemi, Şubat 2019’da kutup bölgesi turları için Yeni Zelanda çıkışlı sefer düzenleyecek.

Turizm sektöründeki canlanma, etkisini nitelikli turisti Türkiye’ye çekmede önemli bir rol oynayan kruvaziyer turizminde de gösteriyor. Sezonun sona ermesine sayılı günler kala dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi Global Ports Holding’in işlettiği Bodrum Kruvaziyer Limanı’na aynı günde iki gemi yanaştı.

Gemilerden Mein Schiff 4, 2740 yolcusuyla Bodrum’u ikinci kez ziyaret etti. Le Laperouse ise Bodrum’a ilk kez geldi. Ultra lüks yolcu gemisi olan Le Laperouse, ‘kaşif’ sınıfı bir yolcu gemisi olarak kutuplara sefer yapabilecek şekilde inşa edilerek, ilk kez bu yıl denize indi. 131 metre uzunluğundaki gemide tamamı balkonlu 92 süit ve oda bulunuyor.

Le Laperouse, Şubat 2019’da kutup bölgesi turları için Yeni Zelanda çıkışlı sefer yapacak. Bodrum’a 155 yolcu getiren Le Laperouse ile birlikte iki gemi bir günde tatil cennetine 2.900 turist getirmiş oldu. Le Laperouse’ın Bodrum’a ilk seferi olması nedeniyle geleneksel plaket töreni de düzenlendi.

Vira Haber

