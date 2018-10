Yalıkavak Marina, The Bodrum Cup’ın ana sponsoru oldu

Yalıkavak Marina, aynı zamanda festival kapsamında bu yıl ilk defa İstanbul’da düzenlenen İstanbul Challenge’ın ise Platin Sponsoru oldu. The Bodrum Cup festivali kapsamında 22 Ekim, Pazartesi günü Kenan Doğulu ve 23 Ekim, Salı günü Levent Yüksel Yalıkavak Marina’da konser verecek. Yalıkavak Marina, tüm denizseverleri 22 Ekim’de Yalıkavak etabı ile başlayacak etkinliğe bekliyor.

Bodrum Yalıkavak bölgesinin en lüks yat, alışveriş ve yaşam merkezi Yalıkavak Marina Akdeniz’in en büyük deniz festivali ve yelken yarışı The Bodrum Cup’ın bu sene de Ana Sponsoru oldu. Marina, aynı zamanda bu yıl bir ilk olan The Bodrum Cup İstanbul etabının da Platin Sponsorluğunu üstlendi.

The Bodrum Cup’ın yelken yarışları ise 23 Ekim’de Metro Etabı, 24 Ekim’de Yalıkavak Marina’da başlayıp bitecek, Prof. Dr. Galip Beygü İsen Etabı, 25 Ekim’de Anadolu Sigorta Etabı, 26 Ekim’de Amerikan Hastanesi Etabı ve son olarak da 27 Ekim’de Opet Etabı’nda gerçekleşecek. The Bodrum Cup Istanbul Challenge’ın ödülleri 22 Ekim’de Yalıkavak Marina’da, The Bodrum Cup’ın ödülleri ise 27 Ekim’de Bodrum Ağanlar Tersanesi’nde gerçekleşecek olan törende sahipleri ile buluşacak. Festivali kapsamında 22 Ekim, Pazartesi günü Kenan Doğulu ve 23 Ekim, Salı günü Levent Yüksel Yalıkavak Marina’da sahne alacak. Konserler için biletler Yalıkavak Marina, Biletix gişesinden temin edilebilir.









Yalıkavak Marina “Dünyanın En İyi Marinası” kategorisi için yarışıyor



Türkiye'nin en popüler yat turizmi bölgelerinden birinde yer alan Yalıkavak Marina, İngiliz The Yacht Harbour Association (TYHA) tarafından düzenlenen yarışmada “Dünyanın En İyi Marinası” kategorisinde yarışıyor. Prestijli ödülün sahibi olmaya çok yaklaşan Yalıkavak Marina, gelecek oylarla dünyanın mega yat yıldızı olmayı bekliyor.

2018 yılında “Süper Yat Marina” kategorisinde dünya sıralamasında ilk sırada yer alan Yalıkavak Marina, şimdi de 2019 yılı Dünyanın En İyi Kıyı Süper Marinaları liderliği için yarışıyor.

Türkiye’nin gururu Yalıkavak Marina oy vermek için, bağlantıya tıklayarak ve ardından “Coastal Marina” kategorisini seçtikten sonra “Turkey” ve onun altında “Yalıkavak Marina”yı seçerek oy kullanabilirsiniz. Oy vermek için yat sahibi olunmasına gerek yok, bu durumda “Resident” seçeneğini tıklayabilirsiniz. Yalıkavak Marina'nın “Dünyanın En İyi Süper Marinası” unvanına sahip olması için destek olun! Sonuçlar Ocak 2019’ta açıklanacak, acele edin!









