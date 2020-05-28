Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul'un Son Kitabı "Nöralterapi: Başka Bir Tedavi Mümkün'e Yoğun İlgi

Halka yönelik yazılan ilk ve tek nöralterapi kitabı olan "Nöralterapi: Başka Bir Tedavi Mümkün" geçtiğimiz aylarda satışa çıkmıştı. Kitap çok sayıda satış yaparak yoğun ilgi gördü.

Nöralterapiyi 7'den 77'ye herkese öğretmeye çalışan "Nöralterapi: Başka Bir Tedavi Mümkün" kitabı geçtiğimiz Mart ayında satışa sunulmuştu.

NÖRALTERAPİ: BAŞKA BİR TEDAVİ MÜMKÜN EN ÇOK SATANLAR ARASINDA

Hem halka hem de hekimlere yönelik pek çok kitap yazan Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul'un son kitabı "Nöralterapi: Başka Bir Tedavi Mümkün" çıktığı günden itibaren gördüğü ilgiyle sağlık kitapları arasında çok satanlar listesine girdi.

Pek çok dergi, gazete ve yayın kuruluşu tarafından "Haftanın kitabı" seçilen ve okunması şiddetle tavsiye edilen bu kitap tüm kitapçılarda ve kitap satışı yapılan online sitelerde yerini alıyor.

Daha önce hekimler için "Nöralterapi" ders kitabını kaleme alan Hüseyin Nazlıkul, son çıkan "Nöralterapi: Başka Bir Tedavi Mümkün" kitabıyla nöralterapiyi halka öğretmeyi amaçlıyor.

Okuyucular tarafından beğeniyle karşılaşan bu kitaba sosyal medya üzerinden de pek çok destek mesajı geliyor.



İşte kitabın tanıtım bülteni;

NÖRALTERAPİ NEDİR?

Gerçek nöralterapiyle şifa herkesin hakkıdır...

Nöralterapinin doğrularını ve doğru uygulamalarını anlatan ilk ve tek kitap...

Bu kitapta nöralterapinin ne olduğu ile yetinmeyeceğiz; hastalığın ne olduğunu, nasıl oluştuğunu, hastalığın oluşmasında nelerin rol oynadığını, ortaya çıkan semptomların neler olduğunu ve nasıl anlaşıldıklarını, nöralterapinin şikâyetleri sadece bastırmadığını ve gerçek manada tedavinin mümkün olduğunu göreceksiniz. Çünkü vücudumuz olağanüstü kompleks sistemlerin birbiri üstünde iyi biçimde organize olması ve belirli kurallar ve döngüler halinde çalışması ile var olmuştur; dolaşım sistemi, metabolizma, sindirim sistemi, hormonal düzenleme, ısı düzenlemesi ve bağışıklık sistemi gibi...

NÖRALTERAPİ NASIL YAPILIR?

Nöralterapi yaklaşımında bedene organların tek tek toplamından oluşan bir organizma olarak bakılmaz. Çünkü bütünlük ve regülasyon yaklaşımında organların tek tek sorunsuz çalışmalarının yanı sıra birbiriyle olan ilişkileri, bedenin enerjisi, kişinin psikolojik ve toplumsal durumu da önemlidir. Bu yüzden bu yaklaşımın temelinde ana ekseni oluşturan bağ dokusunun ve vücudun bütün fonksiyonlarını düzenleyen otonom sinir sisteminin işlevselliği bütünlük içinde değerlendirilip tanı konur ve tedavi gerçekleşir.

PROF. DR. HÜSEYİN NAZLIKUL KİMDİR?

2019 yılında IFMANT (Dünya Nöralterapi Federasyonu) Başkanı olarak seçilen Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul aynı zamanda pek çok dernekte yönetim kurulu başkanlığını üstlenmektedir.

Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul , 2004 yılından beri Bilimsel Tamamlayıcı (Komplementer) Tıp ve Regülasyon Derneği, Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği’nin Kurucu Üyesi ve Başkanı, Manuel Tıp Ağrı Regülasyon Derneği’nin Başkanı, Bilimsel Akupunktur ve Regülasyon Derneği’nin Onursal Başkanı, Doğal Yöntemlerle Tedavi ve Regülasyon Tıp Hekimlerinin Merkez Birliği olan Zentralverband der Ärzte für Naturheilverfahren und Regulationsmedizin e.V (ZAEN), Alman Ağrı Araştırma ve Tedavisi Cemiyeti ile Avrupa Anti-Aging Derneği’nin aktif üyesi ve eğitim görevlisidir.