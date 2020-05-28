Anadolu’nun Ana Limanı Tekirdağ Asyaport Oldu

Marmaray’dan yük vagonları geçişlerinin başlamasıyla Anadolu üretimi için dünyaya bir kapı daha açılmış oldu. Anadolu’dan Tekirdağ’a gerçekleşen demiryolu, denizyolu ve karayolu altyapılarının kombine kullanıldığı ve Marmaray geçişli kesintisiz ilk ihracat yük taşıması; uzman taşımacılık çözümleri sunan Mediterranean Shipping Company (MSC) ve Medlog Lojistik ile dünya ölçeğinde bir ana liman olan Tekirdağ Asyaport üzerinden gerçekleşti. Kombine taşıma ile Anadolu’da üretilen ihracat ürünlerine hem çevreci, hem ekonomik, hem de Asyaport’tan dünyanın 500 limanına doğrudan ve hızlı ulaşım sağlayan bir yol daha açıldı.

SEN ÜRET ANADOLUM, TEKİRDAĞ ASYAPORT İLE DÜNYA SANA DAHA DA YAKIN...

Ankara Kahramankazan’da bulunan soda külü fabrikasından Medlog Lojistik’e ait vagonlara yüklenen 72 adet soda külü yüklü konteyner, Marmaray’ı kullanarak demiryolu ile Tekirdağ Tren İstasyonu’na getirildi. TCDD’nin pratik çözüm müsaadesiyle Medlog tarafından 3 günde hazırlanan geçici platformdan yine Medlog Lojistik çekicilerine transfer edilerek Asyaport Limanı’na taşındı.

Daha önce karayoluyla taşınan konteynerlerin, Marmaray geçişiyle Tekirdağ’a ulaşması Türkiye lojistik tarihinde bir ilki yaşattı. Konteynerler MSC’ye ait gemilerle Güney Afrika Cumhuriyeti Durban Limanı’na ulaştırılacak. Yüklerin 30 günde varış noktasına ulaştırılması planlanıyor.

Türkiye’de en fazla kombine taşımacılık yapan Medlog Lojistik’in demiryolunun kullanımına imkan sağlayan lojistik çözümleri Türk dış ticaretine ekonomik avantajlar sağlarken, ülkemiz için çevreci katkı da yaratıyor. Ekonomik kalkınma için ülkemizin tüm kaynaklarını verimli kullanma gayretinde olan Medlog Lojistik ile 2010 yılında hizmete giren Tekirdağ Tren İstasyonu’na ilk defa konteyner taşıyan bir yük treni geldi.

Bu taşıma modeli ile yıllarca atıl halde bulunan Tekirdağ Tren İstasyonu, Asyaport’a yakınlığı sayesinde önemli bir ulaşım noktası haline gelecek, karayollarındaki ağır taşıt trafiğini, emisyon değerlerini azaltacak ve ithal girdi maliyetlerini düşürecektir.

Anadolu’dan çıkacak yükler artık Türkiye’nin en büyük transit limanı Tekirdağ Asyaport üzerinden her mesafedeki uzağa, hızlı ve rekabetçi navlunlar ile ulaşacak.

MSC Grubu şirketleri MSC, Asyaport ve Medlog Lojistik ülkemizin dış ticaretini artırmaya yönelik konteyner taşımaları yaparken, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma ve yeşil büyüme stratejilerine katkıda bulunmayı amaçlamakta ve yatırımlarında bunu ilke edinmektedir.

Medlog Lojistik’in Marmaray’dan bu ay başında geçirdiği ilk yük treni, Trakya’dan Orta Asya’ya yapılan ilk ihracat ve Anadolu’dan Tekirdağ’a gelerek Asyaport üzerinden yapılan ilk kombine taşımalı ihracat, çevreye duyarlı tüm ithalatçı, ihracatcı ve sanayicilerin demiryolunu kullanmaktan memnun olduklarını gösteriyor.

Vira Haber