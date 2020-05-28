Ve Ücretler Belli Oldu, İşte Tam Liste

Gönüllülük esasına dayalı belgelendirmenin, turizm sektöründeki normalleşmeyi hızlandırması, hijyen ve koronavirüs önlemleri konusunda tüketici hassasiyetinin arttığı bu dönemde önlemlerini alan işletmeler tarafından tercih edilmesi bekleniyor.

FİYATLAR YATAK KAPASİTESİ VE METREKAREYE GÖRE BELİRLENDİ

TÜRKAK onaylı belgelendirmede işletmelerin kriterlere uyduktan sonra ödeyeceği ücretler yatak kapasitesi ve tesis büyüklüğüne göre belirlendi.

KONAKLAMA TESİSLERİ

Türkiye Otelciler Federasyonu’ndan (TÜROFED) edinilen bilgiye göre, konaklama tesislerinin sertifikasyon ücretleri, şehir otellerinde 0-40 yatak 400 lira, 41-199 yatak bin 200 lira, 200-599 yatak bin 400 lira, 600 ve üzeri yatak 2 bin 200 lira oldu.

MÜSTAKİL YEME-İÇME

Müstakil yeme-içme tesisleri sertifikasyon fiyatları da tesis büyüklüğü 0-399 metrekare olanlar 400 lira, 400-799 metrekare büyüklüğündeki tesisler 750 lira, 800 metrekare ve üzeri tesisler de bin 250 lira ödeyecek.

RESORT OTELLER

Resort otellerin ücretleri ise 0-40 yatak 400 lira, 41-999 yatak bin 500 lira, bin ve üzeri yatak 2 bin 600 lira olarak belirlendi.

Fiyatlara belge (sertifika) ve etiket bedeli gibi denetiminden doğabilecek her türlü masraflar ile ulaşım ve denetim için yapılacak diğer masraflar dahil olarak kaydedildi.

Belge fiyatları 2020 yılı sonuna kadar geçerli olacak.

Vira Haber