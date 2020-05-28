Türk Armatörler Birliği Başkan Yardımcısı Cihan Ergenç Vira Haber'in Konuğu Oldu

Vira Haber, Koronavirüs günlerinde denizcilik sektörünün nabzını tutan Instagram Canlı Yayın serisine devam ediyor.

Bugünkü konuğumuz Türk Armatörler Birliği Başkan Yardımcısı Cihan Ergenç oldu. Cihan Ergenç, Türk Armatörler Birliği'nin koronavirüs salgını karşısında aldığı tedbirleri, geliştirdiği stratejileri anlatırken, armatörlerin yaşadığı sıkıntılara, denizcilik sektörünün koronavirüs sürecinden nasıl etkilendiğine ve koronavirüs süreci sonrası nelerin değişeceğine de değindi.

VİRA HABER INSTAGRAM CANLI YAYINLARI

Vira Haber Koronavirüs günlerinde sektörün nabzını tutan ve çeşitli konuları ihtiva eden konuklu canlı yayınlarına başladı. Sektörün önde gelen isimleri ve önemli kişilerle yapılan bu bilgi dolu ve keyifli canlı yayınları Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.

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