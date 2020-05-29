Petrol İthalatında Türkiye Ne Durumda?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mart ayına ilişkin 'Petrol Piyasası Sektör Raporu'na göre, Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol alımı yüzde 7,2 artarak 2 milyon 686 bin 485 ton oldu.

Bu dönemde en fazla ham petrol ithalatı 1 milyon 295 bin 649 tonla Irak'tan yapılırken, bu ülkeyi 485 bin 826 tonla Rusya ve 306 bin 156 tonla Kazakistan izledi.

Söz konusu dönemde motorin ithalatı ise yüzde 37 azalarak 672 bin 804 tona geriledi. İthalatın geriye kalan bölümünü havacılık ve denizcilik yakıtları, fuel-oil türleri ve diğer ürünler oluşturdu.

Vira Haber