Kıyı Emniyeti Filosu Büyümeye Devam Ediyor
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, filosunu arttırarak geliştirmeye devam ediyor.
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, römorkör ve botların inşası için dün sözleşme imzalandı. Bu kapsamda Genel Müdürlük bünyesine 4 acil müdahale römorkörü ve 6 kılavuz hizmet botu katılacak.
İmza törenine Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar ve yüklenici firmaların temsilcileri katıldı.
Vira Haber
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Etiketler : Kıyı Emniyeti, Anlaşma, Römorkör
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