Kıyı Emniyeti Filosu Büyümeye Devam Ediyor

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, römorkör ve botların inşası için dün sözleşme imzalandı. Bu kapsamda Genel Müdürlük bünyesine 4 acil müdahale römorkörü ve 6 kılavuz hizmet botu katılacak.

İmza törenine Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar ve yüklenici firmaların temsilcileri katıldı.

Vira Haber