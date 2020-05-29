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Kıyı Emniyeti Filosu Büyümeye Devam Ediyor

Kıyı Emniyeti Filosu Büyümeye Devam Ediyor

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, filosunu arttırarak geliştirmeye devam ediyor.

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, römorkör ve botların inşası için dün sözleşme imzalandı. Bu kapsamda Genel Müdürlük bünyesine 4 acil müdahale römorkörü ve 6 kılavuz hizmet botu katılacak.

İmza törenine Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar ve yüklenici firmaların temsilcileri katıldı.

Vira Haber

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