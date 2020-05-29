TÜİK Türkiye Ekonomisinin Büyüme Verilerini Açıkladı

TÜİK, 2020’nin ilk çeyreğine ait ekonomi verilerini açıkladı

TÜİK’in açıkladığı verilere göre GSYH tahmini bu senenin ilk çeyreğinde geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre yüzde 4,5 arttı.

Buna göre, Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH tahmini, bu yılın ilk 3 aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 16,2 artarak 1 trilyon 71 milyar 98 milyon lira oldu.

GSYH'yi belirleyen faaliyetler araştırıldığında bu senenin ilk çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 10,7, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 12,1, sanayi yüzde 6,2, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4,6, hizmetler yüzde 3,4, tarım yüzde 3, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2,4, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 1,9, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 1,6 arttı. İnşaat sektöründe ise yüzde 1,5 azalış görüldü.

Vira Haber