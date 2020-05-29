10 Gündür Aranıyordu, Kaybolan Tekne Bulundu! 20 Kişi ise...

Sokotra Valisi Remzi Mahrus, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı açıklamada, Hadramevt'ten Sokotra'ya dönerken 10 gün önce kaybolan 20 kişinin yer aldığı teknenin denizde olduğu bilgisini paylaştı.

Yemen Balıkçılık Bakanı Fehd Selim Kefayin ile iletişim halinde olduklarını ifade eden Mahrus, edindikleri bilgilere göre; bulunan kişilerin sağlıklarının yerinde olduğunu ve Mehra ilinde dönüş yolunda olduklarını aktardı.

Vira Haber