Balıkesir'de Deniz Tutkunları İçin Merkez Açıldı
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) Denizcilik Fakültesi bünyesinde Deniz Bilimleri Öğrenme Merkezi kuruldu.
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Üniversitenin Edincik Yerleşkesi'nde, iş adamı Osman Kocaman'ın da destek sağladığı 250 metrekarelik alanda faaliyete geçen tesiste, deniz balıklarından oluşan Marmara Akvaryumu ve Denizcilik-Balıkçılık Müzesi, derslikler, Su Sporları Merkezi yer alıyor.
BANÜ Rektörü Prof. Dr. Süleyman Özdemir, yaptığı açıklamada, merkezin halk ziyaretine açık olacağını ifade etti.
Vira Haber
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Etiketler : Balıkesir, Deniz, Üniversite, Eğitim, Bilim
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