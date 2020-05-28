Mersin Sahili'ne Sosyal Mesaje Çemberleri Çizildi
Mersin’de koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe çemberleri çizildi
A+A-
Mersin Sahilinde koronavirüsle mücadele tedbirleri doğrultusunda "sosyal mesafe" çemberi çizildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesince yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda, sahil bölgesindeki Kültürpark'ta çimlere zarar vermeyen boyayla 3 metre çapında, aralarında 2,5 metre mesafe olan çemberler çizdi.
Sahilde bulunan yürüyüş yoluna da sarı çizgiler çizilerek 2 metrelik sosyal mesafe kuralı vurgulandı.
Ekiplerin, boyaların silinmesi halinde tekrar çizeceğini belirtildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 78 defa okunmuştur
Etiketler : Sahil, Koronavirüs, Mersin
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.