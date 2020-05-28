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Mersin Sahili'ne Sosyal Mesaje Çemberleri Çizildi

Mersin Sahili'ne Sosyal Mesaje Çemberleri Çizildi

Mersin’de koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında sosyal mesafe çemberleri çizildi

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Mersin Sahilinde koronavirüsle mücadele tedbirleri doğrultusunda "sosyal mesafe" çemberi çizildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda, sahil bölgesindeki Kültürpark'ta çimlere zarar vermeyen boyayla 3 metre çapında, aralarında 2,5 metre mesafe olan çemberler çizdi.

Sahilde bulunan yürüyüş yoluna da sarı çizgiler çizilerek 2 metrelik sosyal mesafe kuralı vurgulandı.

Ekiplerin, boyaların silinmesi halinde tekrar çizeceğini belirtildi.

Vira Haber

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