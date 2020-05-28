Mersin Sahili'ne Sosyal Mesaje Çemberleri Çizildi

Mersin Sahilinde koronavirüsle mücadele tedbirleri doğrultusunda "sosyal mesafe" çemberi çizildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, koronavirüs tedbirleri doğrultusunda, sahil bölgesindeki Kültürpark'ta çimlere zarar vermeyen boyayla 3 metre çapında, aralarında 2,5 metre mesafe olan çemberler çizdi.

Sahilde bulunan yürüyüş yoluna da sarı çizgiler çizilerek 2 metrelik sosyal mesafe kuralı vurgulandı.

Ekiplerin, boyaların silinmesi halinde tekrar çizeceğini belirtildi.

Vira Haber