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Yurt Dışından Gelen Gemiler İçin Önemli Karar

Yurt Dışından Gelen Gemiler İçin Önemli Karar

Koronavirüs ile mücadelede normalleşme sürecinde atılacak adımlar kapsamında yurt dışından tersanelere gelen gemilerin yanaşmadan önce demir sahasında 14 gün beklemesi uygulaması kaldırıldı.

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İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) internet sayfası üzerinden yayınladığı sirkülerde Covid-19 ile mücadelede normalleşme sürecinde atılacak adımlar kapsamında yurt dışından ülkemiz tersanelerine gelen gemilerin tersanelere yanaşmadan önce demir sahasında 14 gün beklemesi uygulamasının kaldırıldığını duyurdu.

Vira Haber

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