Yurt Dışından Gelen Gemiler İçin Önemli Karar
Koronavirüs ile mücadelede normalleşme sürecinde atılacak adımlar kapsamında yurt dışından tersanelere gelen gemilerin yanaşmadan önce demir sahasında 14 gün beklemesi uygulaması kaldırıldı.
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İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) internet sayfası üzerinden yayınladığı sirkülerde Covid-19 ile mücadelede normalleşme sürecinde atılacak adımlar kapsamında yurt dışından ülkemiz tersanelerine gelen gemilerin tersanelere yanaşmadan önce demir sahasında 14 gün beklemesi uygulamasının kaldırıldığını duyurdu.
Vira Haber
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