Kaş Kaputaj Plajı Açılacak mı?

Antalya'nın ünyaca ünlü doğal güzelliklerinden olan Kaputaş Plajı koronavirüs nedeniyle sessizliğini korurken Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'tan önemli bir açıklama geldi.

GÜNDE 10 BİN KİŞİ GELİYORDU

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, şöyle konuştu:

"Plajımıza geçen yıllarda günde ortalama 10 bin kişi geliyordu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapattık. İnşallah pandemi bittikten sonra bu güzelliği, Türkiye'den ve dünyadan herkesin gelip görmesini, eşsiz plajımızda yüzebilmesini istiyoruz.

SALGIN SONRASI İÇİN HAZIRLIK YAPIYORUZ

Kaputaş Plajı ve denizi bozulmamış ve korunan bir alan. Belediyemizin de orada vatandaşın ihtiyacını giderebilmesi için hizmet verdiği bir tesisi var. Burayı, bize bırakılan bir emanet gibi görüyoruz. Bu emaneti gelecek nesillere bırakmak, bu güzelliği yaşatmak için belediye olarak da çaba gösteriyoruz. Salgın sonrası için hazırlıklar tüm hızıyla yapılmaya devam ediyor."

Vira Haber