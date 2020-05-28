Meteoroloji'den Fırtına Uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Ardahan, Kars ve Iğdır çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ortaya çıkabilecek ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi sorunlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyardı..

Öte yandan Meteoroloji, Marmara ve Ege Bölgesi'nde yağışların cuma günü şiddetini artırmasının beklenildiğini söyledi.

Vira Haber