Nazlıkul’dan Bağışıklık Sisteminizi Güçlendirmek İçin İpuçları

Koronavirüs günlerinde kuşkusuz en önemli hususlardan birisi de bağışıklık sisteminin güçlü kalması.

Bağışıklık sistemininiz güçlendirilmesine yardımcı olur? Vücudun bağışıklık sistemini ne zayıflatabilir? İyi bir bağışıklık sistemi neden bu kadar önemlidir?

Prof. Dr. Hüseyin Nazlıkul'un tüm bu sorulara kaleme aldığı yazısıyla cevap veriyor.

İşte o yazı:

Aşağıda, günlük uygulamada yararlı olduğu gösterilen çeşitli immünoregülatör ve antiviral önleyici tedbirlerden bahsetmek istiyorum:

• Uykunuza özen gösterin. Sessiz ortamda uyuyun ve yeterli uykunuzu alın

• Rahatlayın, farkındalığı sevin, kendiniz ve sevdikleriniz temel ihtiyaçlarınız için zaman ayırın

• Doğru solunum yapmaya özen gösterin ve muhakkak günde en az 2 kez 30 dakika temiz havada hareket edin.

• Yeterli kadar sıvı alın. Günlük ihtiyacını kg başına 40 ml. sıvı olarak alacak olduklarınızı şu şekilde örnekleyebiliriz; su, maden suyu, limon suyu, hindistancevizi suyu, bitki çayları

• Doğal, antiviral, besin açısından zengin diyet: meyveler, sebzeler, salatalar, çok sayıda bitki, yabani otlar, baharatlar (yabani sarımsak, sarımsak, soğan, ısırgan otu, zerdaçal, tarçın, zencefil dahil)

• Lokmalarınızı iyi çiğneyin ve yavaş yemek yemeyi bir alışkanlık haline getirin. Bağışıklık sistemimizin % 80'ini oluşturan yer bağırsaktır. Sağlıklı bir bağırsak iyi çiğneme ile başlar.

• Mümkün olduğunca bağırsaklar tarafında sindirimi zor alan ve bağırsak sistemine yük bindirecek gıdalardan kaçının (gluten, hayvansal ürünler, yapay tatlılar, alkol)

• Aralıklı sağlık oruç yapın.

• Temiz havaya çıkın. Günde en az 2 kez 30 dk temiz havada yürüyün.

• Güçlü bir bağışıklık sistemi için doğru beslenme şart. Mevsimsel meyve ve sebze tüketmeye özen gösterin.

• Sağlıklı bir bağışıklık sistemi için vitamin C önemli. Günlük 3 gr vitamin C alın. Bol yeşil ve kırmızıbiber, maydanoz ve narenciyeler de doğal olarak alabilirsiniz.

• D vitamini; Sağlıklı bir bağışıklık sisteminin önemli anahtarıdır. Günlük 1000 – 3000 IU/gün Vitamin D almaya özen gösterin.

• Selenyum ve Çinko; Hücre koruması için gerekli mikro besinlerdir. Bu eser elementlerden almanızı fayda olabilir.

İpuçları ve ev ilaçları; virüslere ve patojenlere karşı bağışıklık sisteminin nasıl güçlendireceğiz?

• Ellerinizi yıkayın ve dezenfekte edin!

• Düzenli olarak hava alın!

• Düzgün öksürün ve hapşurun!

• Nikotin ve alkol tüketiminden kaçının!

• Açık yaraları koruyun!

• Büyük kalabalıklardan kaçının!

• Yeterince uyumaya özen gösterin!

• Dengeli, çeşitli ve sağlıklı yiyin!

• Sağlıklı gülün! Gülmek immün sistemi güçlendirir! Fıkra okuyun ya da komediye izleyenin!

• Egzersiz, fitness ve spor yapın!

• Sakin ol ve stresten uzak durun!

• Soğuk havalarda bile temiz havaya çıkın ve evinizi, çalıştığınız alanları sürekli temiz tutun, havalandırın!

• Çevresel toksinlerden ve kirleticilerden kaçının!

• Sauna da bir mola verin!

• Sağlıklı bir bağırsak florası sağlayın bunun için günlük sütten yapmış olduğunuz ev yoğurttu tüketmeye özen gösterin!

Vira Haber