İtalya Limanları Kapalı mı? Yetkililerden Açıklama Geldi

Koronavirüsün en çok vurduğu ülkelerin başında gelen İtalya'da limanların kapalı olmadığı sadece Kruvaziyer sektörüne ait bir kısıtlama olduğuna dair bir açıklama geldi.

İtalya'da limanlarla ilgili yetkili isimlerden biri olan Daniele Rossi konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

İlgili makama,

Bu mektupla, İtalyan Limanlarının tamamen çalışır durumda olduklarını ve kargo ve mürettebat üyelerinin güvenliğini sağladıklarını vurgulamak istiyoruz.

İtalyan Hükümeti tarafından uygulanan tüm kısıtlamalar sadece Kruvaziyer sektörüne aittir.

İtalyan Liman Birliği, mevcut tıbbi acil durum nedeniyle halk sağlığını korumak amacına sahip olan İtalyan Hükümeti tarafından alınan önlemlere tam olarak uygun olarak, limanlardaki operasyonların yeterli önlemlerle yürütüldüğünü açıklığa kavuşturmak istemektedir. Bu nedenle limanlar, kontrol ve doğrulamaya adanmış tüm ofislerin tam işlevselliğini garanti eden tüm düzenli hizmetleriyle tam olarak çalışır durumdadır (yani Liman Otoritesi, Gümrük, Liman Başkanlığı, Sağlık departman ofisleri vb.)

Hükümet tarafından alınan önlemler hiçbir şekilde ülkede kargo taşımacılığını kısıtlamamaktadır.

Deniz Sağlığı Yerel Ofisi tarafından yayınlanan "Serbest Sıhhi Uygulama" nın ihtiyati yükümlülüğü devam etmektedir. Bu belge, gemileri rıhtıma yetki verir ve tüm İtalyan limanları, kargo operasyonlarından ödün vermeden İtalya Sivil Savunma Ofisi tarafından gerekli görülen yeni önlemleri almak için donanımlı ve hazırdır.



Saygılarımla,

Başkan Daniele Rossi