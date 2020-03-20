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Sağlık Bakanı Güncel Koronavirüs Vaka Sayısını Açıkladı

Sağlık Bakanı Güncel Koronavirüs Vaka Sayısını Açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada Koronavirüs vakasının 670'e yükseldiğini açıkladı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 311 kişinin daha koronavirüs testinin pozitif çıktığını, hasta sayısının 670’e, can kaybının da 9'a yükseldiğini açıkladı.

VAKA SAYISI 670

İşte Koca'nın yaptığı açıklama:

"Son 24 saatte 3656 ŞÜPHELİYE TEST yapıldı. 311’i POZİTİF ÇIKTI. Hasta sayımız 670’e ulaştı. Yaşlı ve direnci zayıf 5 HASTAMIZI KAYBETTİK. Bugüne dek toplam 9 can kaybımız var. Tamamı yaşlılarımızdan. Yaşlılarımızı koruyalım. MÜCADELEMİZDE BİR AN BİLE ESNEKLİK GÖSTERMEYELİM."

Vira Haber

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