BUDO Seferlerine Koronavirüs Güncellemesi! İşte BUDO Güncel Sefer Saatleri

Bursa Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO), koronavirüs salgını nedeniyle yolcu talebinin yeterli düzeyde olmaması yüzünden haftalık sefer sayısını 28’den 8’e indirdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Burulaş yaptığı açıklamada: “Mudanya Eminönü hattımızda salgınla mücadele maksadıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen ‘evden çıkmama’ tedbirleri kapsamında seferlerimiz geçici bir süreyle sadece cuma ve pazar günleri günde 2 sefer olarak düzenlenecektir” denildi.

BUDO GÜNCEL SEFER SAATLERİ

Yapılan düzenleme ile birlikte BUDO seferleri cuma günleri Mudanya’dan saat 07.00 ve saat 17.00’da, Eminönü’nden saat 09.30 ve saat 19.30’da yapılacak. Pazar günleri ise Mudanya’dan saat 08.00’da ve saat 17.00’da, Eminönü’nden ise saat 10.30 ve saat 19.30’da gerçekleştirilecek.

Vira Haber