İstanbul4 °C

  1. HABERLER

  2. DENİZ ULAŞIMI

  3. BUDO

  4. BUDO Seferlerine Koronavirüs Güncellemesi! İşte BUDO Güncel Sefer Saatleri
BUDO Seferlerine Koronavirüs Güncellemesi! İşte BUDO Güncel Sefer Saatleri

BUDO Seferlerine Koronavirüs Güncellemesi! İşte BUDO Güncel Sefer Saatleri

BUDO koronavirüs salgını nedeniyle sefer sayısında değişikliğe gitti. İşte BUDO Güncel sefer saatleri...

A+A-

Bursa Büyükşehir Belediyesi Deniz Otobüsleri İşletmesi (BUDO), koronavirüs salgını nedeniyle yolcu talebinin yeterli düzeyde olmaması yüzünden haftalık sefer sayısını 28’den 8’e indirdi

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Burulaş yaptığı açıklamada:  “Mudanya Eminönü hattımızda salgınla mücadele maksadıyla Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu tarafından tavsiye edilen ‘evden çıkmama’ tedbirleri kapsamında seferlerimiz geçici bir süreyle sadece cuma ve pazar günleri günde 2 sefer olarak düzenlenecektir” denildi.

BUDO GÜNCEL SEFER SAATLERİ

Yapılan düzenleme ile birlikte BUDO seferleri cuma günleri Mudanya’dan saat 07.00 ve saat 17.00’da, Eminönü’nden saat 09.30 ve saat 19.30’da yapılacak. Pazar günleri ise Mudanya’dan saat 08.00’da ve saat 17.00’da, Eminönü’nden ise saat 10.30 ve saat 19.30’da gerçekleştirilecek.

Vira Haber

Bu haber toplam 95 defa okunmuştur
Etiketler : , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.