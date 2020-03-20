İç Sularda Balık Avı Yasağı Başladı

15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında Sazangiller, Kadife, Şiraz ve Yayın balığı avcılığı yasak.

İç sularda Sazangiller, Kadife, Şiraz ve Yayın balığı avcılığı yasak, olta ile Tatlısu Kefali ve Gümüş Balığı avı serbest. Ticari ve amatör avcılığı düzenleyen tebliğlere göre; iç sularımızda 15 Mart - 15 Haziran tarihleri arasında Sazangiller, Kadife, Şiraz ve Yayın balığı avcılığı yasak.

Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, sürdürülebilir bir balıkçılık için balıkçıların bu dönemde kurallara riayet etmelerinin iç sularımızdaki stok yönetimi açısından oldukça önemli olduğuna dikkat çekti.

Vira Haber