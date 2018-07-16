Arızalanan tekneyi ‘KIYEM 2' kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde arızalanan tur teknesi, "KIYEM 2" isimli kurtarma botu ile limana çekildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Beldiyesi arasında imzalanan protokol kapsamında, önceki hafta Bodrum Limanı'na getirilen "KIYEM 2" isimli bot ile ilçedeki ilk kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

İçinde 4 yolcu ve 3 mürettebat bulunan 17 metrelik ahşap tekne, Orak Adası bölgesinde arızalandı. Tekne, gelen ihbar üzerine bölgeye giden "KIYEM 2" isimli kurtarma botu ile Bodrum Limanı'na çekildi. İçerisindeki yolcular güvenli şekilde tahliye edildi.

Botun kaptanı İlhami Şerifoğlu, "Bize gelen ihbar üzerine bölgeye intikal ettik. Tekneyi yedekleyerek Bodrum Limanı'na sağ salim teslim ettik." dedi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün bu hizmeti Bodrum'da denizcileri mutlu etti. "KIYEM 2"nin yaşanabilecek farklı olaylarda can kurtarma ile yangına karşı da 24 saat göreve hazır bekletildiği kaydedildi.

Vira Haber