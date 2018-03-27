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Arjantin'de yunuslar karaya vurdu, 49'u öldü

Arjantin'de yunuslar karaya vurdu, 49'u öldü

Güney Amerika ülkesi Arjantin'in Atlas Okyanusu kıyısındaki Puerto Madryn şehrinde karaya vuran 49 yunus öldü.

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Kurtarma ekiplerinin çabasına rağmen 49 yunus öldü, Atlas Okyanusu kıyısındaki canlılardan yalnızca 12'si denize döndürülebildi.

Güney Amerika ülkesi Arjantin'in Atlas Okyanusu kıyısındaki Puerto Madryn şehrinde karaya vuran 49 yunus öldü.

Yerel basında yer alan haberlere göre, ülkenin Chubut eyaletinin  Puerto Madryn şehri El Doradillo plajında 61 yunus karaya vurmuş halde bulundu.

Patagonya Ulusal Merkezi (CENPAT) uzmanları, yunusların 12'sini denize  döndürmeyi başardı. Denize döndürülemeyen 49 yunusun ise öldüğü belirtildi.

Yunusların karaya vurma sebebi henüz belirlenemedi. Bazı uzmanlar, yunusların katil balinalardan kaçmış olabileceğini veya düşük bir ihtimal olsa da yolunu kaybetmiş olabileceğini ifade etti.

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Vira Haber

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